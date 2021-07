Le anticipazioni sui palinsesti Rai della prossima stagione Tv 2021-2022 rivelano che Antonella Clerici continuerà ad essere protagonista della rete ammiraglia della Televisione di Stato con un raddoppio che la vedrà al centro della scena sia in daytime che in prima serata.

Tra le conferme va segnalata anche la sesta stagione de Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera del pomeriggio che tornerà in onda in daytime. Nel weekend, invece, appuntamento confermato con Marco Liorni e Mara Venier, seppur con delle novità.

Antonella Clerici raddoppia: anticipazioni palinsesti Rai 2021-22

Le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai della stagione 2021-2022 riportano che Antonella Clerici sarà protagonista con un doppio appuntamento sulla rete ammiraglia.

Dal prossimo settembre, la conduttrice riprenderà in mano le redini di È sempre mezzogiorno, il cooking-show che ha debuttato quest'anno nella fascia oraria del mezzogiorno televisivo, riscuotendo un certo successo sotto il profilo dell'Auditel.

E così, forte dei risultati positivi ottenuti dopo il declino de La prova del cuoco con Elisa Isoardi, Clerici è stata confermata per la seconda stagione di È sempre mezzogiorno, che potrà contare su uno studio in parte ampliato e sulla presenza di nuovi cuochi.

Per la presentatrice lombarda, però, questo non sarà l'unico impegno della prossima stagione Tv, poiché ritornerà in prime time con la seconda edizione di The Voice Senior, il talent-show con protagonisti concorrenti appartenenti alla "terza età", i quali si metteranno in gioco per realizzare il loro sogno.

Anche in questo caso si tratta di una scommessa vinta per Clerici, giacché la prima annata del programma ha registrato una media di circa il 20% di share in prima serata.

Il Paradiso delle signore 6 confermato in daytime

Oltre ad Antonella Clerici, in daytime ci sarà spazio anche per il ritorno di un altro appuntamento di successo. Trattasi de Il Paradiso delle signore 6, la soap che tornerà in onda dal 13 settembre, come sempre nello slot orario che va dalle 15:55 alle 16:35 circa.

Al centro della scena ci saranno i nuovi intrighi, le passioni e le vendette che ruoteranno intorno ai personaggi che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Marco Liorni e Mara Venier nel weekend: anticipazioni palinsesti Rai 2021-22

Le anticipazioni sui palinsesti Rai 2021-2022, inoltre, evidenziano che nel fine settimana Marco Liorni tornerà al timone di Italia sì, il talk-show giunto alla sua quarta edizione che dal prossimo settembre cambierà orario e anticiperà alle ore 14.

Nel dì di festa è confermato l'appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier, che quest'anno oltre alle interviste ai Vip darà spazio anche alle storie della gente comune.