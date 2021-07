I palinsesti Rai per la nuova stagione tv 2021-2022 prevedono la riconferma di diversi volti di punta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dal prossimo autunno si ripartirà con alcuni programmi che sono ormai dei veri e propri classici della programmazione televisiva Rai. Occhi puntati, così, sul ritorno di Antonella Clerici ma anche su quello di Mara Venier, riconfermata al timone di Domenica In. Il programma del dì festa di Rai 1, però, si presenterà al pubblico in una veste rinnovata.

Cambia Domenica In da settembre: anticipazioni palinsesti Rai autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2021, rivelano che Mara Venier tornerà a guidare Domenica In, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio di Rai 1.

La trasmissione, però, per questa nuova edizione punterà su dei cambiamenti che riguarderanno in primis i contenuti.

Se fino a questo momento Mara Venier aveva puntato tutto sulle interviste ai personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione che si sono raccontati nel suo salotto domenicale, da quest'anno darà spazio anche alla gente comune.

Il direttore di Rai 1, durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, ha ammesso che ci saranno dei cambiamenti a Domenica In, legati proprio al fatto che la padrona di casa dialogherà con la gente comune, confrontandosi su temi di attualità e non solo.

Antonella Clerici ritorna con È sempre mezzogiorno

Ma Mara Venier non sarà l'unico volto di punta della prossima stagione televisiva 2021-2022 di Rai 1.

In daytime, invece, ci sarà spazio anche per il ritorno di Antonella Clerici, riconfermata alla guida di È sempre mezzogiorno, il cooking show del mattino che quest'anno ha registrato dei risultati d'ascolto molto importanti.

Il programma sarà in onda da settembre in poi sulla rete ammiraglia Rai e a seguire, da novembre, Antonella Clerici ritornerà anche in prime time, al timone della seconda edizione di The Voice Senior.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sempre in daytime, ci sarà spazio per la terza edizione di fila de La Vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Alberto Matano e Il Paradiso delle signore 6 confermati nel palinsesto Rai

L'ex mezzo busto del Tg1 in una recente intervista ha ammesso che il programma continuerà a essere una finestra sul nostro Paese, con collegamenti in diretta dai luoghi dove si verificheranno i casi di stretta attualità e cronaca nera.

Al pomeriggio, inoltre, è confermatissimo anche l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, giunta alla sesta stagione di messa in onda su Rai 1.

Nel preserale, invece, spetterà a Flavio Insinna al timone de L'Eredità, tener compagnia agli spettatori in attesa dell'edizione serale del Tg1 delle 20.