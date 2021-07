Le anticipazioni sui palinsesti Rai per la stagione tv 2021/2022 rivelano che ci sarà il ritorno di alcune trasmissioni storiche della programmazione di prima serata e daytime. Tra queste, da segnalare Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio, che quest'anno debutterà in ritardo rispetto agli altri programmi della terza rete Rai, ma anche Chi l'ha visto condotto da Federica Sciarelli. Su Rai 2, invece, è confermata la presenza di Stefano De Martino, mentre sulla rete ammiraglia ci sarà spazio per il la seconda edizione di The Voice Senior.

Che tempo che fa torna ma slitta il debutto: anticipazioni palinsesti Rai 2021/22

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai per la stagione 2021/2022 rivelano che il talk show Che tempo che fa è stato riconfermato alla domenica sera.

Al timone, come sempre, ci sarà Fabio Fazio, accompagnato anche quest'anno da Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerback.

Il programma, però, a differenza della stragrande maggioranza delle trasmissioni della prossima stagione Rai, non debutterà a settembre. Il debutto, infatti, è slittato al prossimo mese di ottobre: la prima puntata è in programma domenica 3 ottobre, come sempre nella fascia oraria serale. Tra le novità di quest'anno, va segnalato anche l'ingresso nel cast del duo comico composto da Tullio Solenghi e Massimo Lopez, che saranno ospiti fissi del programma.

Chi l'ha visto riconfermato nella prossima stagione tv Rai

E poi, sempre su Rai 3, è confermata la messa in onda della nuova edizione di Chi l'ha visto, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli, dedicato ai casi di persone scomparse.

Dopo il successo dell'ultima edizione, seguita da una media di circa tre milioni di spettatori in prime time, il programma è riconfermato nei mercoledì sera della stagione tv 2021/2022 della terza rete Rai.

Stefano De Martino resta in Rai

Occhi puntati anche sul palinsesto di Rai 2 per la prossima stagione tv. In prima serata ci sarà il ritorno di Stefano De Martino, che a novembre condurrà una serata speciale dedicata ai 60 anni di storia della seconda rete della televisione di Stato.

A seguire, poi, nel corso della stagione tv, De Martino sarà nuovamente al timone di Stasera tutto è possibile, il game show che conduce con successo da diverse edizioni. In daytime, invece, la novità sarà rappresentata dal nuovo programma condotto dalla coppia inedita formata da Paola Perego e Simona Ventura, in onda la domenica mattina su Rai 2.

Antonella Clerici e Carlo Conti nel palinsesto serale di Rai 1

Su Rai 1, invece, le anticipazioni sui nuovi palinsesti rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di The Voice Senior, il talent show dedicato alla terza età, condotto ancora da Antonella Clerici. Carlo Conti, invece, sarà al timone di una nuova stagione di Tale e Quale Show e in giuria potrebbe esserci anche l'arrivo del 'ciclone' Cristiano Malgioglio, al fianco di Loretta Goggi.