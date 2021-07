Nelle prossime puntate della Serie TV turca Love is in the air, in onda su Canale 5, Eda e Serkan sveleranno alle rispettive famiglie la loro storia d'amore, ma Aydan e Ayfer escogiteranno un piano per provarli a fare separare.

Ayfer scopre della storia tra Eda e Serkan da Aydan

In Love is in the air, Eda e Serkan sono tornati insieme, ma non tutti sono a conoscenza della cosa. Lo sanno Alptekin e Aydan (perché l'uomo li ha visti molto intimi al matrimonio di Selin), le amiche di lei Melo, Ceren e Fifi, ma Ayfer non è a conoscenza di nulla. La nipote non è ancora riuscita a dirglielo, poi la cosa ha preso una priorità diversa quando il padre di Serkan ha avuto un infarto.

Insomma, per Eda la situazione sarà sotto controllo, ma purtroppo non sarà così.

Senza che informi la nipote della cosa, Ayfer andrà a fare visita ad Aydan, dopo l'infarto di Alptekin. Quest'ultima, infatti, soffre di agorafobia e la zia di Eda crederà che sia buona cosa andarla a trovare. Il discorso tra le due, poi, ricadrà su Eda e Serkan, soprattutto quando Aydan con nonchalance, e convinta che Ayfer sia al corrente della cosa, le parlerà della relazione d'amore che stanno vivendo i due ragazzi.

Ayfer sarà sconvolta, sapeva che era stata Eda a rimandare la borsa di studio in Italia per due mesi, ma non avrebbe mai immaginato che l'avrebbe potuto fare per intraprendere una storia d'amore con Serkan.

Le due donne, non felici della loro scelta, vorranno cercare un modo per separarli.

Eda e Serkan parlano con le rispettive famiglie

Intanto Eda e Serkan si decideranno a svelare la loro storia d'amore alle rispettive famiglie. Il primo che lo farà sarà l'architetto e Alptekin e Aydan lo dissuaderanno a proseguire una relazione con la ragazza, visto anche l'incidente causato dall'azienda dei Bolat e che ha visto come vittime i genitori di Eda.

Anche Eda lo dirà ad Ayfer. La donna sarà pronta alla notizia, vista la soffiata di Aydan, ma chiederà lo stesso alla nipote come può riuscire a fidarsi di uno che le ha fatto firmare un contratto per far semplicemente separare Selin da Ferit. Soprattutto le ribadirà di non abbandonare i suoi sogni per un uomo.

Le condizioni di Ayfer per la storia tra Eda e Serkan

Ayfer e Aydan, comunque, vorranno separarli, per questo si accorderanno per mettere in atto un piano. Così Aydan deciderà di parlare con Eda, mentre Ayfer farà la stessa cosa con Serkan e ne approfitterà subito quando quest'ultimo andrà a prendere la nipote per uscire.

Parleranno da soli e la zia porrà delle condizioni a questa storia. In primis Eda dovrà andare in Italia, qualsiasi cosa accada, poi, per una volta alla settimana, lui dovrà andare a cena da Ayfer. La lista non finirà qui, infatti gli chiederà di trascorrere del tempo anche insieme alle amiche di Eda, ovvero Melo, Ceren e Fifi e ovviamente dovrà fare la stessa cosa con lei. In più la sua storia d'amore con Eda non dovrà essere sponsorizzata né suoi social media, né sulla stampa.

Ayfer sarà molto decisa con il suo obiettivo, come agirà, invece, Aydan?