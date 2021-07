Nel palinsesto della nuova stagione televisiva 2021/2021, sul primo canale è confermata la nuova stagione de I fatti vostri, ma ci sarà un grande cambiamento alla conduzione. La trasmissione che da anni tiene compagnia agli italiani, infatti, non avrà più come padrone di casa Giancarlo Magalli ma il suo posto verrà preso da Salvo Sottile. Accanto al giornalista, inoltre, ci sarà Anna Falchi. In una recente intervista, il nuovo presentatore ha risposto a qualche domanda su quello che accadrà nelle nuove puntate de I fatti vostri.

Salvo Sottile conduce la nuova stagione de I fatti vostri al posto di Giancarlo Magalli

Salvo Sottile condurrà I fatti vostri al posto di Giancarlo Magalli e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al cambio della guardia. Il giornalista ha affermato: ''Mi fa piacere che la rete e Guardì abbiano visto in me delle potenzialità. Mi fa capire che ancora posso dare molto. In questo ultimo anno ho cercato di rubare tutto il possibile da Magalli, come si fa tra gli apprendisti e il maestro artigiano''.

I fatti vostri confermato nei palinsesti Rai 2021/22: Magalli lascia il posto a Salvo Sottile

Anche Giancarlo, dal canto suo, ha espresso la sua opinione in merito al suo successore, confidando: ''Sottile è un giornalista d'inchiesta bravissimo.

Io riuscivo a mantenere due registri: serioso e scherzoso. Spero ci riesca anche lui". Il nuovo presentatore de I fatti vostri ha rivelato che la prossima stagione del programma Rai dovrà divertire, ma manterrà, allo stesso tempo, un occhio sull'attualità e sulla realtà. Il volto femminile che affiancherà Salvo Sottile sarà Anna Falchi e, in merito alla collega, il giornalista ha dichiarato: ''Non la conoscevo ed è una bella sorpresa''.

Palinsesti Rai 2021/2022: tornano le fiction Il Paradiso delle signore e Mina Settembre

Oltre alla conferma de I fatti vostri, nella stagione 2021/2022 ci sarà il ritorno di due fiction Rai di successo, fra le quali Il Paradiso delle signore, arrivato alla sesta stagione e verranno mandate in onda le nuove puntate di Mina Settembre.

I telespettatori scopriranno come evolveranno le storie e le vicende sentimentali dei dipendenti del magazzino diretto da Vittorio Conti. Inoltre, c'è grande attesa per la seconda edizione di Mina Settembre, terminata con il punto interrogativo sulla scelta sentimentale dell'assistente sociale, contesa dall'ex marito e dal collega del consultorio. Non resta che attendere la ripresa dei nuovi programmi televisivi dopo la pausa estiva, per scoprire se le trasmissioni storiche Rai confermate avranno, anche nella nuova stagione, lo stesso successo.