I palinsesti Rai per la stagione tv 2021-2022 prevedono diverse novità ma anche delle conferme importanti. Le anticipazioni sul daytime, ad esempio, segnalano il ritorno di Antonella Clerici e quello di Serena Bortone mentre in prime time ci sarà spazio per il debutto di Alessandro Cattalan. Su Rai 2, invece, ci saranno delle novità legate alla fascia del mezzogiorno da anni nelle mani del programma I Fatti Vostri mentre di domenica pomeriggio non ci sarà più l'appuntamento con Quelli che il calcio.

Antonella Clerici confermata in daytime: anticipazioni palinsesti Rai 2021-2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai per la stagione tv 2021-2022 rivelano che nel daytime di Rai 1 è confermato l'appuntamento quotidiano con Antonella Clerici, che sarà ancora la signora del mezzogiorno con il suo cooking show È sempre mezzogiorno, in onda da settembre in poi sulla rete ammiraglia.

Nella fascia del pomeriggio, invece, è confermato l'appuntamento con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, così come quello con Il Paradiso delle signore 6 e poi a seguire La Vita in diretta, condotta da Alberto Matano.

Alessandro Cattelan e Carlo Conti in prima serata

Per quanto riguarda, invece, la prima serata di Rai 1, le anticipazioni per la stagione tv 2021-2022 rivelano che ci sarà spazio per il debutto di Alessandro Cattelan che sarà al timone dello show evento "Da Grande" in onda per due settimane al sabato sera.

Il nome di Cattelan, in queste ultime settimane, viene associato anche alla conduzione dell'Eurovision Song Contest 2022, l'evento musicale della stagione che si svolgerà in Italia dopo la vittoria dei Maneskin di quest'anno.

Sempre in prime time, ci sarà spazio anche per il ritorno di Tale e Quale Show, il programma dedicato alle imitazioni Vip che tornerà al venerdì sera, con la conduzione di Carlo Conti.

Per quanto riguarda, invece, le novità della programmazione di Rai 2 per la prossima stagione televisiva, va segnalata l'uscita di scena di Giancarlo Magalli dal programma I Fatti Vostri.

Magalli fuori da I Fatti Vostri: anticipazioni palinsesti Rai 2021-22

Dopo averlo condotto per circa trent'anni, il conduttore ha scelto di mollare la presa e dal prossimo settembre, il programma si presenterà al pubblico in una veste del tutto nuova.

Alla conduzione ci sarà l'inedita coppia composta da Anna Falchi e Salvo Sottile, accompagnati in studio dall'astrologo Paolo Fox e dalla comica e imitatrice Emanuela Aureli, che saranno presente fisse nel cast assieme al prof Umberto Broccoli.

Cambiamenti in arrivo anche per la domenica pomeriggio di Rai 2. Le anticipazioni sui palinsesti 2021-2022 rivelano che la storica trasmissione Quelli che il calcio, non andrà più in onda di pomeriggio. Il direttore della seconda rete Rai, ha scelto di promuovere il programma in prime time: andrà in onda di lunedì sera.