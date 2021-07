È stato un compleanno speciale per Leonardo Pretelli, figlio nato dalla relazione d'amore tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero. Il bambino ha festeggiato i suoi quattro anni insieme ai suoi genitori e a Giulia Salemi, la fidanzata del suo papà. La storia tra l'ex velino di Striscia la Notizia e la influencer sta proseguendo, infatti, a gonfie vele, dopo essere nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip 5.

Il compleanno del piccolo Leonardo

Leonardo Pretelli ha compiuto quattro anni ed è stato festeggiato non solo dai genitori Pierpaolo Pretelli ed Ariadna Romero, ma anche dall'attuale fidanzata del materano, Giulia Salemi.

Il lucano e l'italo-persiana si sono innamorati all'interno della casa più spiata d'Italia con l'avvento del 2021 e la loro relazione d'amore sta continuando lontano dai riflettori. Nonostante non mancassero le critiche, specialmente all'inizio, per una storia che poteva essere nata per ottenere visibilità, la coppia composta dall'ex velino e dalla piacentina si è dimostrata affiatata e legata da un sentimento profondo, anche dopo l'uscita dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Riguardo alla festa, i due genitori del bambino, Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso sui rispettivi account social ufficiali alcuni dei bei momenti trascorsi durante il compleanno del loro figlio.

È stata scelta, per la festa, una location immersa nel verde con tanti giochi per far divertire i bambini presenti per festeggiare il quarto compleanno di Leonardo.

Leonardo aveva già incontrato Giulia Salemi

Non si è trattato del primo incontro tra il piccolo Leonardo Pretelli e Giulia Salemi. L'influencer, infatti, aveva già conosciuto il bambino.

In particolare, il padre del bambino, Pierpaolo aveva più volte dichiarato che era andata benissimo fra i due anche perché alla piacentina piacciono molto i bimbi e Leonardo era stato messo a suo agio. L'invito al compleanno di Leonardo ha oltremodo ufficializzato l'unione tra il materano e l'italo-persiana, specie in quanto alla festa del bambino, Salemi ha avuto la possibilità di incontrare i parenti e gli amici del suo ragazzo.

Ariadna Romero su Giulia Salemi: 'È anche una mia amica, come ho sempre detto'

Ariadna Romero ha affermato alle domande che le sono state rivolte sul web circa la presenza di Giulia Salemi alla festa del figlio Leonardo. L'ex modella ha detto che non è stato un problema avere la nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli. In particolare la mamma del bambino ha dichiarato che un bimbo che compie 4 anni è giusto che abbia al suo fianco entrambi i genitori e con la nuova compagna del padre. Proprio su Giulia Salemi, Romero ha aggiunto: "È anche una mia amica, come ho sempre detto".