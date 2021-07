Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano come evolverà il triangolo amoroso fra Carter, Quinn Fuller ed Eric. La mamma di Wyatt, infatti, da un po' di tempo, ha intrapreso una relazione con il giovane avvocato della Forrester Creations, nascondendo il flirt ai suoi cari e al marito. Grazie agli spoiler che arrivano dagli Usa e, attraverso un video pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale che trasmette le puntate statunitensi, è possibile scoprire che, nelle puntate attualmente in onda oltreoceano, Eric farà una videochiamata a Carter, mentre è in compagnia dell'amante e, il capostipite della famiglia Forrester, non noterà nulla ma, Ridge, che sarà presente durante la conversazione, si accorgerà di un dettaglio che potrebbe fare rischiare alla coppia di essere scoperta.

Anticipazioni Beautiful Usa: Carter riceve una videochiamata da Eric mentre è con Quinn Fuller

Carter e Quinn non riescono a resistere all'attrazione fisica che provano e, nelle puntate americane di Beautiful, i telespettatori stanno seguendo la nascente storia di passione, fra l'avvocato della Forrester e la stilista di gioielli. La coppia sta condividendo i momenti di passione di nascosto, per via del matrimonio non ancora terminato fra Fuller ed Eric. Un imprevisto, però, potrebbe rischiare di fare venire alla luce il flirt fra i due amanti. Infatti, il papà di Rick videochiamerà Walton, proprio mentre sarà in compagnia di sua moglie Quinn. Eric effettuerà la telefonata dalla Forrester Creations e con lui, saranno presenti anche Ridge e Brooke.

Beautiful, spoiler Usa: Eric vuole divorziare da Quinn Fuller e si fa aiutare da Carter

Carter, onde evitare di essere visto in compagnia di Fuller, si siederà lontano dalla donna e inizierà la conversazione con Eric. Forrester, vedendo che l'avvocato ha risposto alla videochiamata a petto nudo, chiederà se l'ha disturbato e, Walton inventerà una scusa.

Il giovane, infatti, dirà di avere appena terminato l'allenamento e Quinn, sentendo la bugia che il suo amante ha raccontato a suo marito, solleverà gli occhi al cielo. Nel frattempo Eric chiederà a Carter di andare in ufficio per discutere di una cosa e Walton farà anticipare a Forrester quale sarà l'oggetto della conversazione.

A quel punto, l'ex marito di Brooke, rivelerà che vuole vedere l'avvocato per parlare del suo divorzio.

Anticipazioni Beautiful: Carter rischia di essere scoperto da Ridge con Quinn Fuller

Durante la conversazione fra Eric e Carter, Ridge farà una domanda a bruciapelo a Walton, chiedendogli se per caso si trovasse a casa con qualcuno. Quinn, forse pensando che nella videochiamata con Eric ci sia qualche riflesso o qualche specchio, si girerà impaurita, ma Forrester rivelerà di avere visto un abito vicino a lui. Carter, in quel momento, confiderà con uno sguardo di intesa allo stilista che il vestito non è suo, e gli farà quindi capire che l'hanno videochiamato mentre era in dolce compagnia, ma nessuno sospetterà che si tratti di Fuller.

La telefonata fra Eric e l'avvocato terminerà quindi senza problemi per i due amanti, che potranno continuare la loro relazione di nascosto.