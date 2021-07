Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di martedì 13 luglio 2021, caratterizzata in prime time dal debutto di Battiti Live, lo show musicale dell'estate di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Su Rai 1, invece, è andata in onda una nuova replica di Carramba che sorpresa, il people show dei sentimenti degli anni '90, condotto da Raffaella Carrà, recentemente scomparsa dopo aver lottato contro un brutto male. Su Canale 5, invece, ascolti in caduta libera per la serie turca Mr Wrong con Can Yaman.

Carramba che sorpresa vince la gara ascolti del 13 luglio

Nel dettaglio, la prima serata del 13 luglio, è stata vinta in termini auditel dalla riproposizione di Carramba che sorpresa. Lo show trasmesso su Rai 1 con la conduzione della compianta Raffaella Carrà, ha intrattenuto una media di oltre 2,2 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 12,85% di share.

Numeri che hanno permesso al programma trasmesso in prime time su Rai 1, di avere la meglio nella gara ascolti di questo martedì, battendo nettamente la nuova puntata di Mr Wrong - Lezioni d'amore.

La serie turca con protagonista Can Yaman, ha registrato un sonoro flop di spettatori su Canale 5, fermandosi ad una media di poco inferiore a 1,3 milioni di spettatori pari ad uno share dell'8,10%.

Il flop di Can Yaman con Mr Wrong

Un risultato decisamente sotto le aspettative per la serie turca che vede protagonista il divo turco del momento, amatissimo dal pubblico italiano e fino a poco tempo, anche leader indiscusso degli ascolti con DayDreamer - Le ali del sogno.

Del resto, Mr Wrong prima di approdare in Italia su Canale 5 aveva già ottenuto dei risultati poco soddisfacenti in Turchia, al punto che si scelse di sospendere in anticipo la messa in onda della serie, per i bassi ascolti registrati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tornando alla prima serata del 13 luglio, ottimo esordio per la nuova edizione di Battiti Live, lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che ha potuto contare sulla presenza di numerosi artisti tra cui: Fedez, Orietta Berti, Annalisa, Giusy Ferreri e Sangiovanni.

Ottimo debutto per Battiti Live 2021: ascolti tv 13 luglio

Il primo appuntamento di Battiti Live è stato seguito da una media di poco inferiore a 1,8 milioni di spettatori pari ad uno share dell'11,92%.

Un dato che ha permesso allo show in onda su Italia 1 di superare il dato di prime time di Canale 5. E così Gregoraci ha sonoramente sconfitto il divo turco Can Yaman.

In daytime, invece, ascolti sottotono per il game show Il Pranzo è servito condotto da Flavio Insinna su Rai 1. La puntata è stata seguita da una media di 1,5 milioni pari all'11,97%.

Estate in diretta, invece, ha registrato una media di circa 1,8 milioni nella seconda parte pari al 18,33% di share, seguendo live anche le nozze del calciatore Bernardeschi post vittoria agli Europei 2020.