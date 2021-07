L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 resta confermato a partire dal prossimo mese di settembre e le prime anticipazioni sulle trame rivelano che ci sarà spazio per nuovi entusiasmanti colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti, che si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e professionale, dopo essere stato lasciato da Marta. Non si esclude che, per Conti, possa arrivare anche un nuovo amore. La contessa Adelaide, invece, si ritroverà a dover accogliere in casa suo nipote, che non vedeva da tempo.

Vittorio riparte senza Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che l'attenzione ruoterà soprattutto intorno alle vicende di Vittorio Conti.

Il proprietario del grande magazzino, si ritroverà a dover gestire da solo l'impero che ha creato e portato al successo, dopo essere stato lasciato da sua moglie Marta.

La donna, contrariamente a tutte le aspettative, ha scelto di trasferirsi ufficialmente in America e quindi di intraprendere un nuovo percorso professionale che la porterà lontana da Milano.

Vittorio, quindi, dovrà ripartire da zero e in questa sesta stagione, è stato anticipato che riscoprirà anche il suo lato sentimentale. Non si esclude, quindi, che Conti possa ritrovare di nuovo il sorriso e quindi l'amore, dopo un periodo buio.

Vittorio ritrova l'amore con Anna?

Del resto, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nelle nuove puntate ci sarà il ritorno in scena di Anna Imbriani, la quale riapparirà al grande magazzino dopo un lungo periodo di assenza.

La donna tornerà a lavorare con Vittorio Conti e, sui social, ha parlato di un "passaggio di consegne", riferendosi all'addio di Marta che ha lasciato suo marito. Possibile che Vittorio ritrovi il sorriso proprio al fianco della dolce Anna Imbriani? Lo scopriremo nel corso delle puntate di settembre.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della sesta stagione de Il paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio anche per le novità che riguarderanno la contessa Adelaide.

Adelaide accoglie Marco Sant'Erasmo: anticipazioni Il Paradiso 6

La donna, infatti, in questo sesto capitolo della soap opera si ritroverà ad accogliere a Milano un parente, che non vedeva da svariati anni.

Trattasi del nipote Marco Sant'Erasmo, che metterà piede a Milano e si ritroverà ad essere protagonista de Il Paradiso delle signore 6.

Quali saranno gli intrecci che vedranno coinvolto Marco nelle nuove trame della soap opera di Rai 1? Di sicuro, essendo un Sant'Erasmo, non deluderà le aspettative degli spettatori che si aspettano grandi colpi di scena da questa sesta serie.