Cambio di programmazione in arrivo per la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda tutti i giorni su Rai 1, anche durante questo periodo estivo. Sebbene gli episodi inediti siano terminati da alcune settimane, la rete ammiraglia Rai ha scelto di non stoppare l'appuntamento quotidiano con la soap opera ambientata a Milano e così in daytime continuano ad andare in onda le puntate, in replica, della passata stagione.

A partire da lunedì 28 giugno, però, cambierà l'orario di messa in onda de Il Paradiso, che si ritroverà a sfidare la serie turca Mr Wrong con Can Yaman.

Cambia la programmazione estiva de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, il prossimo 28 giugno è il giorno in cui prenderà il via la programmazione estiva della rete ammiraglia Rai e, per l'occasione, ci saranno una serie di novità importanti.

In daytime, infatti, alle ore 14 debutterà il game show "Il Pranzo è servito", condotto da Flavio Insinna, che terrà compagnia al pubblico per tutta la calda stagione estiva.

A seguire, al termine del game show, ci sarà subito l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, previsto a partire dalle ore 14:50 circa.

Dal 28 giugno, Il Paradiso delle signore sfida Can Yaman

Rispetto all'orario usuale delle ore 15:55, la soap opera di Rai 1 anticiperà di un'ora l'inizio nel palinsesto quotidiano della rete diretta da Stefano Coletta.

A seguire, poi, dalle ore 15:30 ci sarà la nuova edizione de "La Vita in diretta Estate", condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Così, dal prossimo lunedì 28 giugno, Il Paradiso delle signore (seppur in replica) si ritroverà a sfidare apertamente la serie turca Mr Wrong - Lezioni d'amore, con protagonista il divo turco Can Yaman, trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 sia in daytime che in prima serata.

Come se la caverà la soap di Rai 1 con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni in questa nuova fascia oraria estiva? In queste settimane di messa in onda, le repliche de Il Paradiso delle signore hanno registrato una buona media di oltre 1,3 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share compreso tra il 13 e il 14%.

Al via le riprese de Il Paradiso delle signore 6

Su Canale 5, invece, Mr Wrong con Can Yaman ha ottenuto una media che sfiora i due milioni di spettatori e uno share compreso tra il 16 e il 18%.

In attesa di scoprire quale sarà il risultato finale di questa sfida Auditel, vanno avanti le riprese de Il Paradiso delle signore 6.

Gli attori protagonisti della celebre soap opera sono ritornati già sul set per girare le nuove puntate che andranno in onda, in prima visione assoluta, a partire dal prossimo mese di settembre in daytime su Rai 1.