Simona Ventura è pronta a tornare sul piccolo schermo con la seconda edizione di Discovering Simo e, tra i produttori di questa trasmissione in onda su Real Time, c'è anche il figlio di Barbara D'Urso. Un retroscena che non è passato inosservato, dato che tra le due conduttrici del piccolo schermo, non corre affatto buon sangue. In passato, infatti, d'Urso e Ventura si sono lanciate delle frecciatine al vetriolo in diverse interviste.

Emanuele Berardi, figlio di Barbara d'Urso produce il programma di Simona Ventura

Nel dettaglio, dal prossimo sabato 25 luglio, in daytime su Real Time debutterà la prima puntata della seconda edizione di Discovering Simo, il programma prodotto da "Addictive Ideas", una giovane casa di produzione che conta anche la presenza di Emanuele Berardi, figlio della conduttrice di Pomeriggio 5.

La casa di produzione in questione è stata fondata nel 2018 ma, fino a questo momento, non si erano mai interessati della realizzazione di programmi televisivi.

Quello di Simona Ventura, quindi, sarà il primo programma ad essere prodotto per il piccolo schermo. Difficile pensare che questa scelta possa portare ad un miglioramento dei rapporti tra Barbara d'Urso e la sua collega Simona Ventura.

Del resto, la conduttrice partenopea ha sempre ribadito che le carriere professionali dei suoi figli non hanno nulla a che vedere con il suo percorso lavorativo a Mediaset. Insomma viaggiavano su strade completamente differenti.

Simona Ventura, da settembre il nuovo programma Rai con Paola Perego

In attesa di vedere in onda la prima puntata di Discovering Simo su Real Time, va detto che questo non sarà l'unico impegno televisivo dei prossimi mesi per la conduttrice di Chivasso.

A partire dal prossimo settembre, infatti, Simona Ventura tornerà in onda su Rai 2 con un nuovo programma dal titolo "Citofonare Rai 2" che condurrà in coppia con Paola Perego.

Le due presentatrici del piccolo schermo, da tempo sui social dicevano di voler lavorare insieme ed ecco che la seconda rete Rai le ha accontentate, dando loro la possibilità di mettersi in gioco in questo nuovo programma che andrà in onda la domenica mattina, dalle 11:10 alle 13 circa.

La stagione tv 2021-2022 di Barbara d'Urso a Mediaset

Per quanto riguarda, invece, i nuovi impegni professionali per Barbara d'Urso, dal prossimo mese di settembre, la presentatrice si ritroverà soltanto al timone di Pomeriggio 5.

Il talk show quotidiano è confermato su Canale 5 ma in una versione ridotta mentre Domenica Live e Live - Non è la d'Urso non sono stati riconfermati da Pier Silvio Berlusconi nel palinsesto domenicale Mediaset.

Di domenica pomeriggio, al posto di Barbara d'Urso ci sarà l'inedita coppia composta da Anna Tatangelo e Silvia Toffanin.