Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda rimarrà molto delusa da Serkan, quando quest'ultimo difenderà Selin dalle accuse di manomissione dei disegni per la ristrutturazione della soffitta dei Kafezçioglu. L'architetto proverà a sistemare le cose con Eda, raccontandole anche quali sentimenti ha provato realmente per la sua ex.

Le accuse di Eda nei confronti di Selin

Eda sarà sempre più convinta che sia stata Selin a manomettere i disegni di Serkan in merito alla ristrutturazione della soffitta dei Kafezçioglu, così chiederà a Engin e Pırıl se i suoi studi comprendevano anche qualcosa che riguardasse l'architettura o l'ingegneria, ma a quanto pare non ha mai intrapreso quel percorso.

In più gli chiederà se per caso Selin, al momento, potrebbe provare rancore nei confronti dell'architetto, ma anche qui ci sarà una risposta negativa.

Selin vedrà i tre fare conversazione e dopo aver fatto un paio di domande a Pırıl capirà che Eda sospetta di lei, così deciderà di affrontarla a quattrocchi, ma Eda non si farà intimidire. Infatti le dirà che un'azione del genere da parte sua potrebbe essere possibile, visto che ha venduto le sue azioni a Efe Akman senza dire nulla a Serkan.

I sentimenti di Serkan per Selin

Il confronto verrà notato anche da Serkan, che dopo aver sentito le accuse di Eda contro Selin, le chiederà di non approfondire ulteriormente questa storia, difendendo a spada tratta Selin e lasciando di stucco la povera ragazza.

S'innervosirà quando capirà che Selin è praticamente "intoccabile", anche perché lei sa che non è stata sempre così fedele con Serkan, come quando ha pagato il giornalista per non fargli dire che dietro il contratto di Eda e Serkan pubblicato dalla stampa c'era lo zampino di Ferit.

A ogni modo Serkan si renderà conto di essere stato scortese con Eda, così deciderà di parlarle.

La ragazza mostrerà tutta la sua delusione: dopo tutto quello che c'è stato tra di loro, come si può mostrare così vicino a Selin e così severo nei suoi confronti? Serkan preciserà di non aver mai amato Selin, però ammetterà di far fatica ad avere Eda accanto in ogni momento. Lei gli chiederà "vuoi che me ne vada?", ma lui non le risponderà nulla.

Intanto inizierà la visione dei filmati della video sorveglianza, per capire chi ha manomesso i disegni di Serkan. Dai video salteranno fuori tante cose divertenti, tipo Erdem che dorme ancora in ufficio o Pırıl ed Engin che amoreggiano, ma non ci sarà nulla che potrebbe effettivamente incolpare qualcuno.

Il confronto tra Ayfer e Serkan

Serkan, nel mentre, riceverà la visita di Ayfer. La donna, infatti, ha scoperto che è stato lui a raccomandarla a un cliente importante, no Efe Akman e in più sa che se Eda venisse a scoprire che è stato lui a raccomandare il negozio, probabilmente non vorrebbe proseguire la collaborazione, ma Serkan la pregherà di non dirle nulla.

Ayfer noterà che Serkan porta ancora l'anello che simboleggia il suo amore con Eda, per questo gli dirà che non sa perché l'ha lasciata, ma ovviamente capirà che il ragazzo custodisce la nipote ancora nel suo cuore.