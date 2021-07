Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Una vita. La TV Soap spagnola, grazie alle sue dinamiche intricate, sta mantenendo alta l'attenzione degli spettatori. Nelle ultime settimane, si sono succeduti eventi di grande spessore, soprattutto sotto il profilo emotivo. Attualmente, la soap viene trasmessa su Canale 5 dal lunedì alla domenica, alle 14:10, mentre Rete 4 si occupa della messa in onda dell'appuntamento del sabato sera.

Le anticipazioni del 30 e del 31 luglio rivelano che Genoveva rivolgerà delle pesanti minacce a Felipe e a Laura.

Il suo obiettivo sarà quello di non essere implicata nelle indagini legate alla morte di Marcia, ma il commissario Mendez non le crederà. Nel frattempo, Emilio si opporrà alla scelta di Camino di sposare IIfonso e Bellita deciderà di ricomporre i pezzi del suo matrimonio.

Una vita, trama del 30 luglio: Genoveva impedirà a Felipe di cercare Santiago

Nella puntata di Una vita che andrà in onda venerdì 30 luglio, Felipe sarà determinato a catturare Santiago. Dirà a Genoveva di essere pronto a partire per Cuba, in modo da potersi mettere sulle tracce del criminale, ma Genoveva avrà qualcosa da ridire a tale proposito. La dark lady, per fermare l'avvocato, userà una delle peggiori minacce a sue disposizione: il bambino in arrivo.

Felipe, a questo punto, non potrà far altro che mandare all'aria il suo piano. Liberto, però, lo metterà di fronte a una realtà che lo farà riflettere.

Nel frattempo, José proverà a riportare Bellita dalla sua parte. Dato che i modi dolci non hanno funzionato, proverà con un ultimatum difficile da sopportare. Anche in questo caso, la donna non rinuncierà alla sua posizione e confermerà il suo desiderio di proseguire con la separazione.

Anticipazioni pomeridiane del 31 luglio di Una vita: Emilio sarà preoccupato per Camino

Durante l'appuntamento pomeridiano del 31 luglio, Carmen deciderà di non essere la madrina di Moncho. Subito dopo, farà una richiesta particolare a Lolita e la pregherà di affidare il ruolo a Fabiana. Quest'ultima sarà felicissima della proposta e accetterà immediatamente.

Intanto, Cinta non riuscirà a trattenere i suoi sentimenti d'astio per Camino. Le dirà che il suo atteggiamento è solo espressione di un forte egoismo e che non dovrebbe far preoccupare le persone che le vogliono bene, soprattutto Emilio. Camino, così, prenderà in mano la situazione e accetterà di diventare la moglie di Ildefonso. Come evolverà il loro rapporto?

Episodio serale di Una vita del 31 luglio: Bellita e José torneranno insieme

Le anticipazioni serali di Una vita di sabato 31 luglio rivelano che il commissario Mendez si convincerà del fatto che Genoveva possa essere implicata nella morte di Marcia. Felipe non farà fatica a crederle e pretenderà dalla donna di sapere cosa stesse facendo quel pomeriggio.

Genoveva si renderà conto di avere poca libertà di movimento e minaccerà Laura per costringerla a far cadere le accuse contro di lei. Inoltre, chiederà aiuto all'avvocato Velasco per affrontare il processo.

Nel frattempo, Emilio non sarà affatto contento della decisione presa da Camino. Secondo lui, infatti, è sbagliato celebrare un matrimonio solo per dovere.

Tra Bellita e Josè ci sarà un inaspettato colpo di scena. La donna, infatti, tornerà sui suoi passi e accetterà di perdonare il marito. Inoltre, impedirà a Julio di partire.