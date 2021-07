Cambio programmazione in arrivo per Battiti Live 2021, lo show musicale dell'estate di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Le prime due puntate di questa nuova edizione dello show sono state trasmesse di martedì sera, ma la stessa cosa non accadrà la prossima settimana. La terza puntata del programma di Italia 1, infatti, salterà l'appuntamento del 27 luglio per lasciare spazio alla messa in onda di Temptation Island.

Mediaset cambia il palinsesto: causa Temptation Island, slitta Battiti Live

Nel dettaglio le anticipazioni sui palinsesti Mediaset, della prossima settimana, rivelano che lunedì 26 e martedì 27 luglio è in programma su Canale 5 un doppio appuntamento finale con Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalls Fascino Pgt di Maria De Filippi.

Così, contrariamente a tutte le altre puntate, Temptation chiuderà la sua messa in onda di martedì, serata in cui va in onda anche Battiti Live su Italia 1.

Così, per evitare che i due programmi (entrambi rivolti prettamente a un pubblico giovane) possano rosicchiarsi spettatori a vicenda, Mediaset ha deciso di "sacrificare" lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci.

La nuova programmazione di Battiti Live su Italia 1

La prossima settimana, infatti, la terza puntata di Battiti Live non andrà in onda martedì 27 luglio, ma si sposterà a giovedì 29 luglio.

Un cambio programmazione che durerà soltanto una settimana, visto che dalla quarta puntata in poi lo show musicale di Italia 1 tornerà di nuovo al martedì sera, dove in queste prime settimane ha avuto degli ottimi risultati dal punto di vista dell'auditel.

I primi appuntamenti con Battiti Live, condotti dalla coppia Gregoraci-Palmieri, hanno ottenuto una media superiore alla soglia del 1,6 milioni di telespettatori fissi a settimana, pari a uno share che ha sfiorato il muro del 12%.

Can Yaman sonoramente sconfitto da Battiti Live

Trattasi dei migliori risultati in assoluto per lo show, da quando va in onda sulle reti Mediaset.

Numeri da "far invidia" anche alla rete ammiraglia Canale 5, che al martedì sera ha dovuto alzare "bandiera bianca", nonostante la presenza di Can Yaman in prime time.

Infatti la serie turca Mr Wrong - Lezioni d'amore ha avuto la peggio in termini di ascolti contro il programma di Italia 1.

Con una media di share dell'8,50%, Mr Wrong è stato "travolto" dalla forza di Battiti Live, che tornerà in onda il 29 luglio con la terza puntata ricca di ospiti e artisti che si esibiranno dal vivo dal palco di Otranto, in Puglia.