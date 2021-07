Mentre i siti di Gossip si interrogano su un suo possibile nuovo amore, Riccardo Guarnieri mostra il fisico sui social network. Il cavaliere di Uomini e donne, infatti, qualche ora fa ha pubblicato un breve video nel quale metteva in mostra degli addominali scolpiti. Se da un lato molte fan hanno apprezzato e contemplato la bellezza del pugliese, dall'altro persone come Deianira Marzano l'hanno contestato dicendo che si sarebbe montato la testa dopo il programma.

Il video del volto di Uomini e Donne che divide

Riccardo Guarnieri torna al centro del gossip per un motivo un po' particolare.

Mentre i fan di Uomini e Donne stanno ancora cercando di capire se si è fidanzato oppure no, il pugliese utilizza i social network esclusivamente per mostrare il suo fisico.

Dalla sua ultima apparizione televisiva, infatti, il personal trainer è dimagrito molto, ma soprattutto ha messo su un bel po' di muscoli.

In una Stories che ha caricato su Instagram il 20 luglio, il cavaliere del Trono Over ha ostentato la perfetta forma fisica che ha attualmente, e l'ha fatto con un video in bianco e nero in cui lo si vedeva ammiccare all'obiettivo e muoversi a tempo di musica.

Queste immagini hanno diviso il popolo del web: da un lato c'è chi non ha potuto far altro che apprezzare il corpo asciutto e muscoloso di Riccardo, dall'altro chi ha storto il naso vedendolo mettersi in posa senza maglietta.

Il commento dell'influencer sul pugliese di Uomini e Donne

Tra i tanti che hanno commentato l'ultima apparizione social di Riccardo, spicca Deianira Marzano. La napoletana non ha perso l'occasione per punzecchiare il protagonista di Uomini e Donne, lo stesso che nelle scorse ore si è mostrato a petto nudo su Instagram.

"Lui si è letteralmente montato la testa.

Sembra il nuovo Gianluca Vacchi della Tiburtina", ha scritto l'influencer in una Stories dedicata proprio al cavaliere del Trono Over.

Dopo essersi assentato per un bel po' di mesi, di recente Guarnieri ha deciso di tornare sui social network. I pochi contenuti che il pugliese ha pubblicato fino ad ora, sono tutti incentrati sulla sua forma fisica e sui muscoli che ha messo su dopo aver lasciato il dating-show di Maria De Filippi.

La foto con la quale il personal trainer è riapparso su Ig dopo tanto tempo, è quella in cui sfoggia un abito blu elegante: questo scatto è bastato ai fan per rendersi subito conto che l'ex di Ida e Roberta è molto dimagrito dalla sua ultima ospitata in tv.

Le voci su un nuovo amore dopo Uomini e Donne

Ultimamente di Riccardo si è parlato soprattutto per motivi sentimentali. Dopo aver chiuso definitivamente con Roberta Di Padua, il cavaliere di Uomini e Donne si è defilato dai social network per un lungo periodo.

A riaccendere i gossip, però, è bastata una foto che il pugliese ha fatto assieme ad una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo, una mora con la quale potrebbe aver voltato pagina in amore.

Nei giorni scorsi, ad esempio, la presunta nuova fiamma di Guarnieri ha pubblicato una Instagram Stories molto romantica: la foto di una cena in riva al mare che stava per fare con qualcuno di misterioso. I fan del dating-show, hanno subito ipotizzato che accanto a Laura ci fosse proprio il cavaliere del Trono Over che di recente ha deciso di far calare il silenzio sulla sua vita privata, la stessa che per anni è stata sotto gli occhi e sulla bocca di milioni di persone.

Dopo aver amato Ida e Roberta, dunque, oggi Riccardo potrebbe aver ritrovato il sorriso accanto ad una donna che non ha nulla a che fare con la televisione, una conterranea con la quale starebbe vivendo una frequentazione discreta e forse anche un po' segreta.