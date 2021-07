Tante novità accadranno nelle puntate di Una vita trasmesse dal 26 luglio al 1° agosto su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Agustina deciderà di lasciare Acacias per occuparsi di Gloria, mentre continueranno i problemi coniugali tra Bellita Del Campo e José Miguel Dominguez.

Una vita: anticipazioni puntate dal 26 luglio al 1° agosto

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 26 luglio a domenica 1° agosto rivelano che Camino perderà l'uso della parola dopo essere tornata dall'addio straziante con Camino.

Cesareo, a questo punto, cercherà di starle vicino in questo delicato momento.

Intanto, Casilda convincerà le colleghe di soffitta ad acquistare un angelo di marmo per la tomba di Marcia. Il triangolo amoroso tra la brasiliana, Becerra e Felipe sarà sulle prime pagine dei maggiori quotidiani, tanto che Genoveva sarà molto infastidita dalla cosa. Rabbia che aumenterà quando la darklady scoprirà che suo marito ha aiutato a pagare la corona di fiori per abbellire il sepolcro di Marcia.

Infine, i medici consiglieranno ad Antonito e Lolita di portare Moncho in ospedale per sottoporlo ad una visita nonostante le sue condizioni siano notevolmente migliorate.

Agustina abbandona Acacias per accudire Gloria

Nel corso delle puntate 26 luglio - 1° agosto della soap opera, i dottori scioglieranno la prognosi a Gloria, tanto che Agustina deciderà di aiutarla economicamente.

Intanto il quartiere si preparerà ad assistere al corteo funebre di Marcia. Qui, Casilda si proporrà di fare un discorso per omaggiare la sua amica defunta davanti alla chiesa mentre Felipe e Genoveva diserteranno la veglia.

L'avvocato, infatti, sarà talmente arrabbiato da voler vendicare Marcia con le sue mani.

Agustina deciderà di abbandonare Acacias per accudire Gloria.

Allo stesso tempo, Santiago riuscirà a imbarcarsi per Cuba prima di venire arrestato, mentre Camino si chiuderà in un ermetico silenzio in segno di protesa.

Bellita è incapace di perdonare José Miguel

Emilio confesserà a Cinta di volerla sposare prima di andare in Argentina per una tournée.

Bellita accompagnerà José Miguel al corteo funebre di Marcia nonostante i loro dissapori. Intanto, Camino avrà un crollo emotivo dopo aver parlato con la cognata. La Pasamar, a questo punto, si sentirà in colpa per aver fatto preoccupare inutilmente suo fratello, intenzionato addirittura a rimandare le nozze pur di starle vicino.

Genoveva, invece, costringerà Felipe a rinunciare a partire per Cuba per assicurare Santiago alla giustizia. L'ultimatum di José Miguel non avrà il risultato sperato: Bellita, infatti, sarà incapace di perdonare il marito. Cinta pregherà Camino di finirla di essere egoista, convincendola ad accettare la proposta di nozze di Ildefonso. Alla fine, la Pasamar accetterà di diventare la moglie di Cortes nonostante non lo ami.