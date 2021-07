In Beautiful, per Steffy Forrester inizierà un periodo alquanto difficile. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, la giovane, dopo essere stata investita da Bill, soffrirà di atroci dolori, tanto da iniziare ad abusare di antidolorifici. Questo la porterà a perdere il controllo, costringendo Liam e Hope ad allontanare da lei la piccola Kelly. La figlia di Brooke, anche in seguito, non riterrà Steffy idonea a fare la madre e non vorrà restituirle la bambina.

Liam e Hope portano via Kelly a Steffy

Nel corso delle prossime settimane, i telespettatori di Beautiful vedranno Steffy Forrester alle prese con una dipendenza da farmaci.

Tutto avrà inizio nel momento in cui la giovane, in sella alla sua moto, verrà investita da Bill Spencer. Trasportata d'urgenza in ospedale, Steffy riuscirà a riprendersi ma soffrirà di atroci dolori che cercherà di alleviare attraverso l'uso di antidolorifici. Ben presto, però, comincerà a farne abuso. Ciò la porterà a perdere il controllo, tanto che Liam deciderà di occuparsi temporaneamente di Kelly insieme a Hope.

Hope non vuole restituire Kelly a Steffy nelle prossime puntate di Beautiful

Liam e Hope, dunque, si ritroveranno ad occuparsi di ben tre bambini, Kelly, Beth e Douglas. Questa nuova quotidianità piacerà molto a Hope, la quale deciderà di tenere Kelly con sé più del dovuto. Ciò non piacerà affatto a Steffy, la quale comincerà a mischiare antidolorifici e alcool.

Un mix pericoloso che, nel giro di poco tempo, porterà Steffy a perdere completamente la testa e ad incrinare ulteriormente il rapporto con Hope. Tra le due donne infatti, si accenderà un nuovo scontro nel momento in cui Hope si rifiuterà, ancora una volta, di restituire Kelly alla madre.

Hope ritiene Steffy non idonea a fare da madre a Kelly

Dando uno sguardo a ciò che accadrà in Beautiful nel corso delle prossime settimane, Hope non vorrà ridare Kelly a Steffy sino a quando non avrà appurato che la figlia di Ridge sia idonea a prendersi in cura della bambina. Hope si recherà quindi a casa di Steffy, la quale non prenderà affatto bene l'iniziativa della sorellastra.

Steffy avrà una crisi di fronte a Finn, il medico che ha iniziato a starle accanto dal giorno dell'incidente. Hope coglierà l'occasione per dire a Finn che Steffy non sarà in grado di fare da madre alla piccola Kelly. Una situazione molto tesa ed i cui sviluppi verranno svelati nelle prossime anticipazioni di Beautiful.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 13:40. Si ricorda che per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.