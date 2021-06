Nelle puntate di Beautiful trasmesse attualmente negli Stati Uniti, e in onda in futuro su Canale 5, Thomas racconterà a Hope di un favore che gli ha chiesto Liam, ovvero di prendersi cura di lei e delle bambine, e la ragazza non la prenderà per niente bene. Anche Wyatt rimarrà stupito della richiesta fatta dal fratello.

Thomas racconta a Hope il favore che gli ha chiesto Liam

Hope continuerà a vivere dei momenti drammatici a causa della carcerazione di Liam dovuta al presunto omicidio di Vinny. La donna sa che suo marito non ha ucciso il ragazzo e anche Thomas, dopo tanti tentennamenti, sarà dello stesso avviso.

Quest'ultimo ha avuto questa impressione dove aver fatto visita a Liam in carcere e Hope non potrà che essere contenta di questa "svolta" di Thomas e di questo suo lato più comprensivo.

Il confronto su Liam, però, non si concluderà così, infatti Thomas confiderà a Hope che suo marito gli ha chiesto un favore. Quest'ultimo, infatti, temerà che le sue questioni legali non si riescano a risolvere nel migliore dei modi e che quindi possa rimanere lontano dalla sua famiglia per molto tempo, per questo motivo ha chiesto a Thomas di prendersi cura sia di Hope che delle sue bambine. Hope non prenderà per niente bene questa notizia, anzi, si arrabbierà molto, soprattutto per il mood negativo in cui sta vivendo Liam.

Wyatt stupito della richiesta di Liam fatta a Thomas

Intanto, in carcere, Liam riceverà un'altra visita, quella del fratello Wyatt. I due parleranno, ovviamente, della morte di Vinny, in quanto Wyatt sarà estremamente convinto che si sia trattato solo di un incidente, ma avranno anche l'occasione di discutere della visita che Thomas ha fatto a Liam.

Infatti quest'ultimo gli parlerà della sua preoccupazione più grande, ovvero la serenità di Hope e delle sue figlie, per questo gli racconterà di aver chiesto a Thomas di prendersi cura di loro. Wyatt rimarrà stupito dalla scelta fatta dal fratello: con tutte le persone care che ha intorno, doveva proprio selezionare Thomas?

Soprattutto dopo i trascorsi che quest'ultimo ha avuto con Hope? Per Liam non ci sarà un margine di scelta, per lui l'importante è che la sua famiglia abbia stabilità.

Steffy fa visita a Liam in carcere

In carcere le sorprese per Liam, però, non finiranno qui. Infatti, nonostante abbia un futuro radioso davanti a sé con Finn, Steffy si commuoverà parecchio quando andrà a trovare Liam in carcere. Nonostante tutto, il legame tra i due è molto profondo e la loro intesa potrebbe ancora lasciare il segno.

Anche Hope farà visita al marito e lo incoraggerà a non perdersi d'animo e a continuare a sperare che questo incubo possa finire al più presto, sempre con l'augurio che Justin possa farlo uscire dalla prigione quanto prima.