Incredibili colpi di scena attendono i telespettatori di Beautiful in programma dal 2 all'8 agosto sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Katie Logan si sentirà tradita a causa delle bugie di Sally Spectra. Ridge Forrester, invece, apprenderà da Shauna Fulton cos'è accaduto durante il loro viaggio a Las Vegas.

Anticipazioni Beautiful da lunedì 2 a domenica 8 agosto

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 2 a domenica 8 agosto in televisione, raccontano che Liam e Hope si recheranno alla casa sulla scogliera per ultimare i preparativi del ritorno di Steffy.

Il dottor Finnegan dimetterà la paziente dopo essersi accertato che segua scrupolosamente la terapia prescritta per alleviare il forte dolore alla schiena.

Nel frattempo, Wyatt e Flo avranno un confronto sulle bugie raccontate da Sally. Poi, informeranno Katie che la Spectra ha inventato di essere una malata terminale.

Steffy, invece, tornerà a casa dove trascorrerà serenamente la sua convalescenza. Tuttavia, Ridge apparirà preoccupato per la dose di antidolorifici assunta dalla figlia per lenire i dolori alla schiena. Infine Brooke sarà intenzionata a non commettere gli stessi errori del passato, tanto da lottare per il suo matrimonio con il Forrester.

Katie accusa Sally di averla tradita

Nelle puntate dal 2 all'8 agosto della soap opera, Katie accuserà Sally di averla tradita visto che la considerava un'amica.

Wyatt vivrà con Flo un momento di grande empatia, mentre Shauna tornerà a Los Angeles dopo aver saputo cos'è successo a sua figlia. Proprio quest'ultima non crederà che sua madre sia ritornata per lei ma per un'altra ragione. La Fulton jr, infatti, sospetterà che Shauna sia interessata a Ridge.

Nel frattempo, Steffy riceverà la visita del dottor Finnegan, il quale si recherà a trovarla a domicilio con una scusa.

Brooke deciderà di prendersi una pausa dai problemi con Ridge. La Logan, infatti, vorrà lasciare Los Angeles per andare a trovare Bridget.

Shauna informa Ridge delle loro nozze a Las Vegas

Prima della partenza, Brooke esprimerà il desiderio di gettarsi tutti gli errori compiuti alle spalle e di ricominciare la storia con Ridge.

Dall'altro canto, il Forrester condividerà lo stesso pensiero della consorte, sebbene un attimo prima pensasse alle serate passate con Shauna a Las Vegas.

Donna, intanto, sconsiglierà a Brooke di assentarsi per un paio di giorni, mentre Shauna informerà il Forrester di essere convolati a nozze durante il loro viaggio a Las Vegas.

Intanto Wyatt e Flo appariranno felicissimi di essere tornati insieme, mentre Hope e Zoe inizieranno a lavorare ad una collezione per la Hope for the Future. Infine Ridge informerà Brooke di aver sposato Shauna a Las Vegas, facendola rimanere senza parole.