In Beautiful le prossime puntate saranno ricche di avvenimenti. Ridge scoprirà di aver sposato Shauna a Las Vegas e solo con il passare degli episodi, si capirà che è una farsa architettata da Fulton e Quinn. Sarà Eric a scoprire la verità poco prima che Ridge confermi le promesse nuziali in una cerimonia a Villa Forrester. Smascherata dal suo stesso marito, Quinn verrà cacciata da casa, così come Shauna. Tra Ridge e Brooke tornerà quindi il sereno.

Beautiful, anticipazioni: Ridge scopre di aver sposato Shauna

Le prossime puntate di Beautiful saranno ricche di accadimenti, destinati a cambiare le vite di alcuni dei protagonisti della soap Tv americana.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Ridge scoprirà di aver sposato Shauna durante la notte trascorsa con lei a Las Vegas. Lo stilista non ricorderà nulla visto che si è ubriacato e sarà proprio Fulton a presentarsi da lui con il certificato di nozze, proprio nel momento in cui Forrester aveva deciso di ritornare con Brooke. Non sembrerà esserci pace per Logan e Ridge e Quinn ne sarà felice. Quest'ultima ci metterà ancora lo zampino e farà in modo che lo stilista non abbia nessun ripensamento e confermi le promesse nuziali con l'amica Shauna.

Ridge, all'oscuro dell'inganno, vuole confermare i voti nuziali con Shauna

Nel dettaglio, Quinn sfrutterà ancora una volta l'attrazione di Bill per Brooke, convincendo il magnate a dichiararsi alla donna.

Quest'ultima però, non ricambierà i suoi sentimenti e glielo dirà chiaramente durante un confronto. Il dialogo verrà ascoltato di nascosto da Ridge, il quale però fraintenderà le parole di Brooke, convincendosi che la donna sia attratta dal rivale. A questo punto, lo stilista deciderà di confermare i voti nuziali con Shauna in una cerimonia che verrà celebrata nel giro di 24 ore a Villa Forrester.

Eric, nonostante abbia sempre tifato per la riappacificazione tra il figlio e Brooke, non potrà far altro che accettare la decisione di Ridge di sposare ufficialmente Shauna. Qualcosa di inaspettato però, cambierà le carte in tavola poco prima della cerimonia.

Eric smaschera Quinn e la caccia di casa

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful in onda su Canale 5, Eric ascolterà di nascosto una conversazione tra Quinn e Shauna e capirà che le nozze celebrate a Las Vegas Sono solo una farsa.

Il patriarca dei Forrester si renderà conto che Quinn ha sempre tramato alle spalle di Brooke per allontanarla da Ridge e sarà furioso con la moglie. L'uomo non esiterà ad affrontarla a muso duro dicendole che tra loro è finita e cacciandola di casa. Stessa sorte anche per Shauna. A questo punto, Eric racconterà tutta la verità a Ridge il quale scoprirà di essere stato ingannato sia da Shauna che da Quinn. A seguito delle rivelazioni del padre, la cerimonia nuziale verrà annullata e lo stilista potrà tornare tra le braccia di Brooke.