Gli inganni e i sotterfugi di Quinn ai danni della rivale Brooke, verranno presto alla luce in Beautiful. Nel corso delle prossime settimane, la donna verrà smascherata da Eric il quale scoprirà che la moglie ha tramato con Shauna per allontanare una volta per tutte Ridge e Brooke. Il patriarca dei Forrester sarà furioso e caccerà Quinn di casa ponendo fine al matrimonio.

Quinn e Shauna fanno credere a Ridge di aver sposato Fulton

Nel corso delle prossime settimane in Beautiful, il matrimonio tra Ridge e Brooke sarà messo a rischio dai sotterfugi di Quinn. La moglie di Eric farà di tutto per allontanare lo stilista dalla sua acerrima rivale e per raggiungere il suo scopo, sfrutterà il video del bacio tra Bill e Brooke.

A seguito di ciò, Ridge lascerà la moglie e si farà consolare da Shauna con la quale trascorrerà una notte a Las Vegas, bevendo più del dovuto. Forrester al risveglio non ricorderà nulla della notte appena trascorsa e rimarrà sconvolto quando scoprirà di aver sposato Shauna. In realtà ciò non è mai avvenuto ma sarà un vero e proprio inganno orchestrato dalla perfida Quinn con la complicità di Shauna.

Eric smaschera Quinn nelle prossime puntate di Beautiful

Un brutto colpo per Ridge, il quale sembrava disposto a perdonare Brooke per il tradimento con Bill. Sta di fatto che, sempre con l'intercessione di Quinn, alla fine Shauna e Ridge decideranno di rinnovare i voti nuziali in una cerimonia organizzata a Villa Forrester.

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Beautiful, si viene a sapere che Shauna, in preda ai sensi di colpa, vorrà raccontare tutta la verità a Ridge. Quinn non sarà d'accordo con l'amica e cercherà di impedirglielo. Tra le due donne si accenderà una discussione che verrà ascoltata di nascosto da Eric. Il patriarca dei Forrester scoprirà suo malgrado, che la moglie ha tramato alle spalle di Ridge per allontanarlo da Brooke.

Quinn verrà quindi smascherata ed Eric, fuori di sé dalla rabbia, la affronterà.

Eric caccia di casa Quinn e vuole il divorzio

Eric sarà furioso con la moglie e le dirà di non essere più disposto a perdonarle nulla. Non solo, le dirà senza mezzi termini che il loro matrimonio è finito e la caccerà di casa. Eric vorrà il divorzio e sembrerà fermo sulla sua posizione, mentre Quinn in lacrime, non potrà far altro che lasciare Villa Forrester.

Anche Shauna verrà cacciata ma non per molto. Fulton infatti, ben presto verrà perdonata da Eric, il quale la considererà una vittima delle manipolazioni di Quinn. Una story line avvincente che i telespettatori della soap Tv americana potranno seguire come sempre sintonizzandosi su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 13:40.