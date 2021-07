Strane coincidenze nelle nuove puntate di Beautiful, in onda prossimamente su Canale 5. Due le grandi protagoniste femminili: Sally e Steffy. La giovane Spectra ora è a casa di Wyatt, convinta di passare con lui giorni decisivi per convincerlo a lasciare definitivamente Flo. Spencer junior si è mostrato molto comprensivo e, dietro consiglio della sua fidanzata, ha acconsentito di passare con lei il tempo che le rimane. O almeno, questo è quello che sta facendo credere a tutti. La situazione infatti cambierà dopo che Flo verrà a sapere che Sally ha mentito a tutti.

Nei prossimi episodi inoltre, anche Steffy inizierà un periodo buio e che sembrerà non avere via d'uscita. Il suo calvario comincerà dopo un grave incidente.

Anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate

Guai in arrivo per Sally, che sta manovrando Wyatt e tutti coloro che le stanno intorno come fossero marionette. Flo verrà a sapere che non è affatto malata e il suo primo pensiero sarà quello di avvisare il fidanzato. Prima che ciò avvenga, Penny la sorprenderà all'improvviso tramortendola con un candeliere e, insieme a Sally, la sequestrerà.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Flo riuscirà con molta fatica a recuperare il suo cellulare e inviare un messaggio d'aiuto a Wyatt, proprio nel momento in cui starà per fare l'amore con Sally.

Come reagirà il giovane Spencer davanti alla bugia della sua ex fidanzata? La rabbia sarà tanta e, nonostante le ripetute scuse, non avrà nessuna intenzione di concederle il suo perdono. A quel punto, Sally starà davvero male e avrà un collasso.

Sally sta davvero male e viene portata in ospedale

Nelle nuove puntate di Beautiful, Sally proverà e riproverà a chiedere scusa a Wyatt, cercando di fargli capire che la sua bugia era solo un mezzo per ottenere l'amore e la stima che non ha mai avuto.

Ironia della sorte, Sally starà davvero male e perderà improvvisamente la coscienza davanti a Spencer e Flo. I due inizialmente crederanno che stia fingendo, ma non sarà così.

La stilista verrà ricoverata in ospedale e le verrà fatta una tac. Per fortuna l'esito non riporterà nulla di nefasto. Sally ha avuto una forte attacco di panico, così forte da farla svenire.

In quelle frenetiche ore, un'ambulanza a sirene spiegate arriverà al pronto soccorso: stanno trasportando in codice rosso Steffy.

Steffy Forrester in codice rosso, spoiler Beautiful

Sally non sarà l'unica a implorare il perdono del partner; anche Bill supplicherà Katie di dargli una seconda possibilità, dopo il video caricato da Quinn sulla cornice digitale che immortala il suo bacio con Brooke.

In preda all'angoscia per il perdono negato, Bill si metterà alla guida della sua auto. Distratto dai suoi pensieri, investirà in pieno Steffy in moto.

La giovane Forrester finirà in ospedale, lo stesso dove Sally è in osservazione. Le sue condizioni saranno però ben più gravi, visto che in assenza di coscienza lotterà tra la vita e la morte.