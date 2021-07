Tante novità caratterizzeranno le puntate di Beautiful attualmente trasmesse negli Usa. Le trame della soap opera raccontano che Eric Forrester non vorrà più avere niente a che fare con Quinn Fuller (Rena Sofer) dopo la scoperta del suo tradimento durante il rinnovo dei voti nuziali. L'uomo, infatti, chiederà a Carter Walton di aiutarlo nelle pratiche di divorzio contro sua moglie.

Beautiful: Eric caccia Quinn dalla Forrester Creations dopo il tradimento

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse a luglio sull'emittente Cbs evidenziano che Eric prenderà una drastica decisione riguardo le sue nozze dopo aver scoperto il tradimento di Quinn.

L'uomo, infatti, sarà molto adirato nei confronti della moglie, tanto da pretendere che abbandoni il suo lavoro alla Forrester Creations.

Nel frattempo, Carter valuterà l'ipotesi di licenziarsi dal suo posto di direttore operativo dopo che per mesi ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'ufficio legale della casa di moda. Tuttavia, Forrester senior si rifiuterà di accettare le dimissioni di Walton, in quanto vuole mettere alla prova la sua fedeltà. L'uomo, infatti, spererà in un ritorno di fiamma tra l'avvocato e Zoe (Kiara Barnes), uscita di scena dopo la scoperta del tradimento.

La modella, infatti, partirà per Parigi per motivi di lavoro dopo essere stata informata da sua sorella minore Paris dell'identità dell'amante di Carter.

Per questo motivo, deciderà di trasferirsi lontano da Los Angeles per studiare una mossa per riconquistare l'avvocato.

Forrester chiede a Carter di assisterlo nella causa di divorzio

Stando agli spoiler dello sceneggiato in programma attualmente negli Usa si evince che Eric chiederà a Carter di assisterlo nella causa di divorzio.

Neanche a dirlo, l'avvocato apparirà molto titubante a tal riguardo, spingendo Forrester senior a interrompere bruscamente la conversazione all'interno del salone della villa. Qui, il capo della casa di moda consegnerà a Walton il ritratto di Quinn dopo averlo staccato dal muro.

In seguito, Carter correrà a informare Fuller delle imposizioni poste da Eric.

Anche in questa occasione, i due amanti riusciranno a fatica a tenere a freno i loro bollenti spiriti. L'avvocato e la gioielliera saranno protagonista di alcune notti di passioni, dove capiranno che sta nascendo qualcosa d'importante tra di loro.

Carter accetterà di aiutare Eric nella causa di divorzio? In attesa di conoscere ulteriori dettagli su questa story-line, si ricorda che queste puntate di Beautiful andranno in onda in Italia nel 2022 a causa della differenza di trasmissione con l'America.