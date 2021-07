Gli spoiler rivelano inoltre che l'imprenditrice darà a Fabrizio alcuni preziosi consigli per poter gestire al meglio la crisi del pastificio. Rosato però deciderà di non seguire i suggerimenti della moglie e porterà avanti la sua strategia commerciale, per risollevare le sorti delle sue aziende. Ci riuscirà o qualcosa andrà storto?

Le anticipazioni rivelano che, nei prossimi episodi di Upas , verrà approfondita la crisi commerciale dei pastifici Rosato . In queste puntate, Fabrizio è parso visibilmente nervoso a causa del mancato accordo con uno dei maggiori clienti della sua società. A quanto pare, almeno inizialmente, l'uomo cercherà di tenere sua moglie all'oscuro dei suoi problemi economici, ma Marina (Nina Soldano) capirà subito che qualcosa non sta andando per il verso giusto. La donna, insospettita dall'insolito atteggiamento del marito, inizierà quindi una sua piccola indagine personale, per scoprire cosa stia combinando quest'ultimo, con lo storico pastificio di famiglia.

