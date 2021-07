Sono passate poco più che 12 ore da quando Belen Rodriguez è diventata mamma bis. Sui social network, però, sono già state pubblicate le prime foto della piccola Luna Marì, la bambina che è frutto dell'amore travolgente tra la soubrette e Antonino Spinalbese. La conduttrice Mediaset ha fatto sapere che il suo è stato un parto naturale notturno, avvenuto proprio mentre gli italiani festeggiavano la vittoria della Nazionale agli Europei.

Dettagli sul parto notturno di Belen Rodriguez

È nata la piccola Luna Marì Spinalbese, la secondogenita di Belen Rodriguez.

È stata la stessa argentina ad annunciare l'arrivo della bambina sui social network, con tanto di foto scattate all'interno della clinica di Padova dove è avvenuto il lieto evento.

È terminata, dunque, l'attesa della conduttrice e di Antonino Spinalbese: la coppia può finalmente stringere tra le braccia la figlia che tanto hanno desiderato pochi mesi dopo il loro primo incontro, che è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

I neo genitori hanno pubblicato alcune immagini della loro creatura, accompagnandole con dolci parole che hanno conquistato e commosso i follower di entrambi.

Il parrucchiere 26enne, per esempio, qualche ora fa ha dedicato alla sua primogenita il seguente pensiero: "Ti conquisterò ogni singolo giorno perché profumi di felicità".

Le prime parole di Belen dopo il lieto evento

Nel primo pomeriggio di lunedì 12 luglio, poi, è toccato a Belen condividere i primi contenuti social con la neonata: la showgirl, infatti, ha pubblicato tre foto ed un breve video fatti poco dopo il parto, il tutto accompagnato da una didascalia con i dettagli dell'evento.

"Luna Marì 2,9 kg.

È nata alle 12:47 am di parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri. Siamo di una felicità indescrivibile", ha fatto sapere la bella Rodriguez con un post Instagram che in pochissime ore ha ottenuto più di 500mila "mi piace".

Nel filmato che ha scelto di postare sul suo profilo, la presentatrice di Tu sì que vales coccola la figlia appena nata toccandole il nasino con il suo.

In un'altro scatto, si vede papà Antonino abbracciare le "sue donne" sul letto della clinica di Padova che li ha ospitati in una nottata molto particolare, quella in cui la Nazionale italiana di calcio vinceva gli Europei a Wembley contro l'Inghileterra.

Il silenzio dell'ex marito di Belen Rodriguez

Tra i migliaia di fan che in queste ore hanno avuto un pensiero d'affetto per Belen, spiccano quelli che hanno commentato l'aspetto della piccola Luna Marì.

Alcuni follower si sono detti certi del fatto che la bimba assomigli alla mamma: "Ha il tuo broncio, che meraviglia. Ha la tua bocca, complimenti per questa perla".

Qualche altro curioso, invece, pensa che la bimba sia più simile a papà Antonino Spinalbese e l'ha fatto notare scrivendo messaggi sui social network.

La bella Rodriguez ha ricevuto gli auguri da tantissime persone, compresi personaggi famosi che su Instagram le hanno dimostrato vicinanza in un momento così bello della sua vita.

Uno dei pochi a non essersi esposto pubblicamente per questo chiacchierato lieto evento, è Stefano De Martino. L'ex marito della presentatrice Mediaset, infatti, ha scelto di sposare il silenzio in una giornata in cui non si parla d'altro che del parto della 36enne e della vittoria della Nazionale di calcio agli Europei.

Il napoletano non ha fatto nessun augurio pubblico alla donna con la quale ha fatto coppia per circa quattro anni, quella che gli ha regalato il figlio Santiago nel 2013. Non si sa in che rapporti siano rimasti Belen e Stefano, l'unica cosa certa è che lui non ha dedicato neppure un pensiero social all'ex compagna.