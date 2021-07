Tra i personaggi più discussi di Temptation Island vi è sicuramente Tommaso, entrato nel programma in compagnia della fidanzata Valentina. Da subito ha attirato l'attenzione del pubblico la forte gelosia del ragazzo, giudicata eccessiva da molti telespettatori. Nell'ultima puntata, però, il colpo di scena: Tommaso ha baciato la tentatrice Giulia, tradendo di fatto la sua fidanzata. Per questo, al termine di un falò di confronto, i due si sono lasciati. Ma a far tanto discutere sono state anche le dichiarazioni di Guendalina Tavassi, che dopo la prima puntata del reality ha affermato sui social di essere stata insultata per un anno proprio da Tommaso.

Oggi, in questa intervista a Blasting News, Guendalina racconta nei dettagli ciò che sarebbe successo.

'Ha dato della poco di buono sia a me sia a mia figlia'

Hanno fatto tanto scalpore le tue dichiarazioni su Tommaso. Ci racconti cosa è successo?

Un giorno dell’anno scorso mi ritrovai in direct (il servizio di messaggistica di Instagram, ndr) dei messaggi di insulti completamente gratuiti da parte di un ragazzo. Degli epiteti gravi, rivolti contro me e la mia famiglia, presenti sotto a ogni mia storia, comprese quelle in cui ero con i miei figli. Così un giorno apro i messaggi e decido di rispondergli.

Ci diresti il contenuto di alcuni di questi messaggi?

Sotto ogni storia c’erano insulti come pu...., t..., z....

e altri epiteti di questo genere. Delle cose orribili e pesantissime. Aprendo il suo profilo avevo visto che era un ragazzino: ai tempi avrà avuto 18 o 19 anni. Era in compagnia di una signora più grande, che avrà avuto almeno 40 anni. Inizialmente pensavo fosse la mamma, ma scorrendo tutte le sue foto ho visto che con questa signora si scambiavano baci e avevano atteggiamenti intimi.

Così ho deciso di rispondere, chiedendogli se quella signora fosse la mamma o la nonna. E da lì capirai: mi ha scritto le peggio cose, si vede che è una cosa su cui viene piuttosto criticato. Mi ha detto che lei era una vera donna, chiedendomi cosa ne potessi sapere io e rivolgendomi altri insulti. Mi ha anche detto che lei aveva l’età mia, al che io ho risposto che avevo 33 anni mentre lei era più grande di me.

Successivamente ha affermato che lui abitava dietro casa mia, dicendo che conosceva anche mia figlia Gaia e dando della poco di buono sia a me che a lei.

'Mia figlia non se l'è mai filato e ce l'aveva a morte per questo'

Poi cosa è successo?

L'altro giorno Gaia mi fa: "Mamma, ma ti ricordi di questo? Abitava dietro casa nostra, mi stalkerava, era innamorato di me e mi rompeva le scatole". E all’epoca era già fidanzato con quella signora. Probabilmente abbiamo capito il perché degli insulti continui: mia figlia non se l’è mai filato e lui ce l’aveva a morte per questo. Poi era anche contro di me: visto che stava con una signora più grande forse ha pensato di provarci prima con mia figlia e poi con me.

Lui comunque mi insultava pesantemente, mentre io ai suoi messaggi rispondevo andando sullo scherzo, dicendogli ad esempio di andare a dormire perché se avesse fatto tardi gli sarebbero usciti i brufoli.

Nell’ultima puntata di Temptation, Tommaso ha tradito Valentina e dopo un discusso falò di confronto si sono lasciati. Che ne pensi?

Penso che questo ragazzo abbia veramente dei seri problemi. Al di là del fatto che sia giovane, penso che sia sociopatico o che comunque abbia qualche cosa di strano. Per quanto riguarda l’ultimo falò, uno del genere si commenta da solo. E poi la differenza di età, ragazzi... È inutile che uno faccia finta di niente: lui è comunque sempre un bambino. Questa (la tentatrice Giulia, ndr), poi, si è scagliata con lui solo in quanto tentatrice, perché penso che al di fuori del programma nessuna persona sana di mente starebbe con uno come Tommaso.