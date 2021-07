Belen Rodriguez ha partorito. La showgirl argentina, in queste ore, è diventata mamma per la seconda volta, così come ha annunciato lei stessa sui social. Una notizia che era nell'aria già da un po' di giorni, dato che la showgirl aveva ammesso di essere giunta quasi al termine della sua gravidanza. La piccola Luna Mari è nata domenica 11 luglio, in una serata che l'Italia ricorderà per sempre, dopo la vittoria agli Europei di calcio 2021.

L'annuncio social di Belen Rodriguez: è nata la seconda figlia

A dare l'annuncio in piena notte della nascita della bambina, è stata proprio Belen Rodriguez che sul suo profilo Instagram, ha condiviso il primissimo scatto di Luna Marì.

La bambina non è stata fotografata integralmente: mamma Belen ha scelto di condividere con i suoi tantissimi fan che la seguono su Instagram, uno scatto dove appare la piccola gambetta della sua bambina, frutto del grande amore con il giovane Antonino, l'uomo che le ha fatto battere il cuore dopo l'addio con Stefano De Martino.

La prima foto di Luna Mari pubblicata da Belen sui social

"C'è qualcuno che è nato adesso", ha scritto Belen Rodriguez sui social per annunciare di aver partorito e quindi di essere diventata mamma bis.

E poi ancora la showgirl ha postato anche un primo scatto da genitori assieme al suo compagno Antonino: per lui, infatti, si tratta della prima volta che prova l'emozione di diventare padre.

C'è da scommettere che, nelle prossime ore, la showgirl argentina fornirà ulteriori dettagli e nuovi scatti della piccola Luna Mari, dato che già in precedenza sui social aveva annunciato di non veder l'ora di condividere la sua bambina con le tantissime persone che la seguono.

Insomma un momento di grande gioia per Belen Rodriguez che, nelle prossime settimane, tornerà anche al suo amato lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli impegni tv di Belen e Antonino dopo la nascita di Luna Marì

La showgirl argentina è stata riconfermata al timone di Tu si que vales, lo show di successo del sabato sera televisivo italiano, prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Tuttavia, questo potrebbe non essere l'unico impegno televisivo per Belen nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset 2021-2022, dato che si vocifera anche un suo possibile approdo su Italia 1, con una nuova trasmissione dedicata al mondo delle donne e delle mamme.

Per il suo fidanzato Antonino Spinalbese, invece, si era vociferato di una possibile partecipazione a Pechino Express 2021 in coppia proprio col papà di Belen, Gustavo Rodriguez. Al momento, però, non ci sarebbe ancora l'ufficialità e quindi la conferma da parte dei due diretti interessati per questa nuova avventura.