Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero litigato e sarebbero in forte crisi. È questa l'ultima indiscrezione che circolava sul conto della coppia più chiacchierata e discussa del momento, al centro del Gossip in questa calda estate 2021. I due, da quando sono tornati dal viaggio che hanno fatto assieme in Turchia, erano scomparsi dai radar social, ma ieri sera sono riapparsi. Can e Diletta, infatti, si sono immortalati nuovamente insieme su Instagram, con tanto di dediche d'amore con le quali hanno fatto chiarezza sul loro rapporto.

Il retroscena su Can Yaman e Diletta: si parla di crisi

Nel dettaglio, a riportare la notizia della crisi in corso tra Can Yaman e Diletta Leotta era stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica.

Sui social, aveva fatto sapere di essere a conoscenza di un retroscena legato alla vita di coppia dei due protagonisti del gossip di questa estate.

In pratica, secondo Rosica ci sarebbe stato il primo vero litigio tra Can Yaman e la sua fidanzata, dato dal fatto che i due non riuscirebbero più a portare avanti questa relazione "architettata".

Rosica faceva sapere che tra i due, ad essere particolarmente stanco e stufo di questa vicenda, fosse proprio l'attore turco protagonista di diverse serie televisive di successo.

Sta di fatto che, dopo queste voci legate alla presunta crisi tra i due fidanzati, Can Yaman e Diletta Leotta sono tornati ad essere attivi sul fronte social, dopo giorni di assenza e silenzio.

Dopo le voci di crisi, Can e Diletta fanno chiarezza

I due hanno pubblicato delle nuove foto dopo la vittoria della Nazionale italiana agli Europei di calcio 2021, che si è disputata a Londra, domenica 11 luglio.

Uno scatto significativo, dove Can e Diletta appaiono insieme, felici e innamorati con tanto di colori della bandiera italiana, disegnati sul loro volto.

Con la didascalia aggiunta alla foto, inoltre, i due giovani fidanzati hanno fatto ulteriormente chiarezza sul loro rapporto di coppia ed hanno letteralmente smentito le voci delle ultime ore, che parlavano di crisi e di rapporto arrivato ai "ferri corti".

'Un amore italiano', scrive Can Yaman su IG

E così, la conduttrice sportiva ha scritto: "Quelle notti magiche che uniscono", con tanto di emoticon della bandiera italiana e di una coppa, che sarebbe quella alzata al cielo dagli Azzurri durante la finalissima di Euro 2020.

Poco dopo è arrivato lo scatto di coppia anche di Can Yaman: l'attore, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha postato una foto in compagnia della sua fidanzata, con una dedica d'amore che non è passata inosservata.

"Un amore italiano", ha scritto Can Yaman con tanto di emoticon del cuore rosso passione e bandiera italiana.