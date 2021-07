Selina, intanto, nutrirà qualche sospetto sull'amica Ariane ed Erik circa il proprio avvelenamento, ed il conseguente incidente col cavallo. Con questo tarlo nella mente, la moglie di Cornelius metterà sotto torchio la coppia dark, la quale riuscirà a cavarsela, seppure per un pelo, anche in questa occasione grazie all'ennesimo piano diabolico messo in atto per sviare le indagini da parte di Kalenberg.

