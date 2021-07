Gli spoiler della famosa soap opera Brave and beautiful, dal titolo originale Cesur ve Güzel, riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 19 al 23 luglio, Mihriban penserà seriamente di trasferirsi in un altro paese, ma Bulent cercherà di farla ragionare. Nel contempo Sühan scoprirà che Rifat è un ex poliziotto, congedato con disonore, mentre Bulent cercherà di capire cosa ci sia di strano in merito alla proposta di Cesur Alemdaroğlu di investire in borsa. In seguito Cahide scoprirà il sesso del suo bambino e sarà molto felice di avere un maschio.

Sarà così che Tahsin organizzerà una festa speciale per l'arrivo del suo nipotino.

Spoiler Brave and beautiful: Mihriban vuole trasferirsi

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, Mihriban sarà alquanto stufa di lottare contro Tahsin Korludag, la donna penserà di vendere tutto e di trasferirsi, una volta per tutte, in un altro paese. Bulent, però, cercherà di convincerla a cambiare idea e a non arrendersi. Nel frattempo Tahsin inviterà a cena Cesur e vorrà che sia presente tutta la famiglia. In seguito Sühan avrà alcuni sospetti su Cesur, ma ancor di più su Rifat, tanto che chiederà informazioni su di lui alla polizia e verrà a scoprire che l’uomo è un ex poliziotto, congedato con disonore.

Bulent, invece, indagherà sulla proposta di Cesur di investire in borsa e scoprirà che l’uomo fa parte dei soci delle imprese che dovranno fondersi.

Sirin e Kemal organizzano il matrimonio

Tahsin scoprirà della presenza dell’oro presso le terre che ha ceduto a Cesur e sarà assai pentito di non essersi fidato dell’uomo, poi se la prenderà con Bulent e Korhan.

Cesur, invece, chiarirà, davanti a Sühan, la natura della sua relazione con Banu. Quest'ultima ascolterà tutta la conversazione e resterà assai sconvolta, così fuggirà via. Dopo la morte di Belkis, Cesur continuerà a indagare sul passato di Adalet e su cosa la leghi a Tahsin. Poco dopo l’uomo scoprirà che l’assassino dell’ex direttore dell’orfanotrofio si chiama Riza ed è il fratello della farmacista.

Successivamente Cahide scoprirà che presto avrà un maschio, sarà così che Tahsin organizzerà una bella festa per il nipote in arrivo. Sirin e Kemal, invece, saranno impegnati con gli ultimi preparativi del matrimonio, mentre Cesur accoglierà in casa la madre Fugen. Infine, Tahsin e Cesur stringeranno un accordo e avvieranno una collaborazione.

Le puntate di Brave and beautiful in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le future puntate di Brave and beautiful è possibile rivedere gli episodi già trasmessi in televisione, attraverso il sito dedicato MediasetPlay.it.

All'interno della piattaforma, oltre agli episodi della serie turca, si possono trovare anche alcuni video-clip riguardanti le trame e le anticipazioni di Brave and beautiful.