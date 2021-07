Arrivano le prime anticipazioni della nuova soap opera turca Brave and Beautiful, che parla della sete di vendetta provata da Cesur nei confronti di Tahsin Korludag e del suo amore per la figlia di quest'ultimo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 05 al 09 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Cesur nelle terre di Korludag, sul licenziamento di Kemal, sulla proposta di matrimonio di Bulent a Suhan e sui piani di vendetta di Cesur.

Cesur salva Suhan

Le anticipazioni di Brave and Beautiful segnalano che, dopo essere giunto nella terra dei Korludag, Cesur salverà la vita a Suhan, la figlia del temuto padrone di gran parte delle terre della regione. La giovane rimarrà subito turbata dall'incontro col suo salvatore ma è fidanzata con Bulent e preferirà non dare seguito all'attrazione provata. Nel frattempo, suo fratello Korhan dovrà affrontare l'ennesima umiliazione dal padre Tahsin, insoddisfatto dal fatto che il figlio non sia riuscito a concepire un erede maschio insieme alla sua consorte Cahide. Più tardi, Tahsin si arrabbierà con uno dei suoi stallieri, Kemal, e lo licenzierà in tronco. Cesur approfitterà dell'accaduto e assumerà il giovane per farsi aiutare nell'esplorazione della tenuta, scoprendo che il corso d'acqua principale è stato volontariamente deviato per rendere improduttiva la terra.

Saputo ciò, Kemal troverà degli uomini capaci per riparare la deviazione e sistemare la situazione.

Suhan rifiuta Bulent

Tahsin cercherà un modo per annullare la vendita ma il direttore del catasto lo informerà che non ha molte speranze di salvare la sua terra. Tentando di far credere a tutti di essere incinta, Cahide andrà a comprare un test di gravidanza in farmacia nella speranza che la farmacista Necla si comporti in maniera indiscreta.

Dopo aver annullato il contratto della vendita dei terreni corrompendo polizia e procura, Tahsin ritornerà a casa per festeggiare il compleanno insieme alla sua famiglia. Nel corso della festa, Bulent chiederà a Suhan di sposarlo ma la giovane rifiuterà. Cesur assisterà alla scena e umilierà Bulent di fronte a tutti gli altri invitati.

Arrabbiato, quest'ultimo deciderà di vendicarsi dando fuoco alla casa di Cesur, senza sapere che in quel momento all'interno c'è Tahsin. Dopo aver appiccato l'incendio il giovane fuggirà, permettendo a Cesur di salvare la vita a Tahsin per poi perdere i sensi.

Bulent tenta di uccidere Cesur

Risvegliatosi a casa dei Korludag, l'uomo verrà curato nel migliore dei modi come forma di ringraziamento per aver salvato il loro capo famiglia. Nella camera in cui alloggerà, Cesur troverà un quadro con uno stemma che lui riconoscerà come quella della sua famiglia. Nel frattempo, Tahsin sospetterà che ad appiccare l'incendio sia stato Kemal per poi scoprire che il ragazzo è del tutto innocente. Successivamente, chiederà alla polizia locale di interrogare l'intero paese in modo che venga scoperto il colpevole al più presto.

Le iniziative dell'uomo spingeranno tutti i lavoratori del laboratorio di Suhan a voler dare le dimissioni come forma di protesta per essere stati accusati di aver appiccato l'incendio. Suhan riuscirà a convincerli a cambiare idea, mentre Tahsin racconterà a cena a Cesur la storia della sua vita anche se in realtà sta raccontando la storia del padre di Cesur. Resosi conto di questo, l'uomo reprimerà la sua rabbia e deciderà di conquistare Suhan per distruggere il suo rivale.