Nuovo spazio dedicato alle notizie su Brave and beautiful, la serie tv turca che sta facendo sognare i telespettatori italiani. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse il 22 e il 23 luglio, sui teleschermi di Canale 5, raccontano che Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) darà una mano a Suhan a indagare sulla sua famiglia, mentre Sirin e Kemal ultimeranno i preparativi per il loro matrimonio.

Anticipazioni Brave and beautiful del 22 luglio: Suhan indaga sulla sua famiglia aiutata da Cesur

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti la puntata che sarà trasmessa giovedì 22 luglio dalle ore 14:45 su Canale 5, raccontano inediti colpi di scena per i fan della Serie TV.

Scendendo nei dettagli, Cesur continuerà a fare delle indagini per scoprire il passato Adalet (Nihan Büyükağaç). Inoltre l'uomo avrà intenzione di sapere cosa la leghi a Tahsin dopo il decesso di Belkis. Alla fine scoprirà che l'assassino dell'ex direttore dell'orfanotrofio è il fratello della farmacista.

Nel frattempo, Cahide (Sezin Akbaşoğulları) scoprirà di attendere un maschietto dalla madre surrogata. Per questo motivo Tahsin organizzerà una festa. Più tardi Hulya confesserà a Cahide di essersi recata alla polizia per accusare il presunto padre di suo figlio di essere l'omicida del dottor Nedim.

Successivamente, Suhan si recherà a pranzo con Korhan per scoprire se quest'ultimo è a conoscenza del passato del loro padre.

A cena la donna, con Cesur, indagherà sulla sua famiglia e i motivi che hanno portato il padre del ragazzo a Korludag.

Puntata 23 luglio: Tahsin e Cesur stringono un accordo

Nel corso della puntata della serie tv trasmessa venerdì 23 luglio sui teleschermi di Canale 5, Sirin e Kemal si accingeranno a ultimare i preparativi di nozze.

Allo stesso tempo Cesur darà il benvenuto, in casa sua, alla madre Fugen. In seguito il giovane verrà invitato da Tahsin a mangiare nella sua proprietà. In questo frangente entrambi decideranno di stringere un accordo. Il padre di Suhan sarà certo che il contributo del giovane sia fondamentale per i suoi affari, nonostante non si fidi ancora completamente di lui.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Brave and Beautiful trasmessa il 21 luglio, Tahsin si è pentito di aver venduto le terre a Cesur, in quanto ha scoperto che sono stati rinvenuti dei giacimenti d'oro all'interno della proprietà terriera. Per questo motivo l'anziano uomo ha dato la colpa ai suoi figli Bulent e Korhan.

La serie tv ambientata in Turchia è trasmessa dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.