Interessanti novità attendono i telespettatori di Love is in the air, la serie tv turca attualmente in onda sui canali Mediaset. Le trame delle puntate dal 19 al 23 luglio su Canale 5 segnalano che Alptekin Bolat finirà in ospedale dopo aver accusato un infarto. Ferit, invece, scoprirà che Selin è ancora innamorata di Serkan, tanto da prendere una decisione spiazzante.

Anticipazioni Love is in the air dal 19 al 23 luglio

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse dal 19 al 23 luglio in Italia evidenziano che Serkan accompagnerà Eda a casa, dove decideranno di mantenere segreta la loro relazione.

Intanto, Ayfer insieme alle amiche della nipote rimarranno sconvolte dal cambiamento di programma di quest'ultima. La donna, infatti, vorrà capire il motivo che ha spinto la fioraia a rinunciare al viaggio in Italia.

All'Art Life, tutti parleranno dell'accordo sottoscritto tra Serkan e Eda. Ayfer, invece, sarà in ansia per le sorti della nipote, cresciuta come una figlia. Per tale ragione, la donna si recherà all'azienda di Bolat per avere un confronto con lui. Alla fine, l'architetto rassicurerà Ayfer che la Yildiz andrà presso in Italia per seguire gli studi di architettura.

Ferit lascia Selin sull'altare

Eda apparirà sempre più innamorata di Serkan, tanto da volerlo confessare a sua zia, sebbene non trovi il coraggio.

Selin deciderà di aprire il cuore a Bolat. La donna, infatti, accetterà di proseguire la storia con Ferit nonostante sia chiaramente innamorata dell'ex. La conversazione sarà udita dal promesso sposo, che accuserà un malore, tanto da essere accompagnato in ospedale per dei controlli. Il giorno delle nozze accadrà un colpo di scena: Ferit, infatti, lascerà Selin all'altare.

Un gesto che sconvolgerà tutti gli invitati.

Il tribunale, intanto, stabilirà che il colpevole del furto del progetto esclusivo del lampadario sarà costretto a risarcire il danno.

Alptekin accusa un malore

Ayfer, intanto, si recherà a trovare Aydan dove quest'ultima farà una clamorosa scoperta grazie ad alcune inaspettate circostanze.

La signora Bolat apprenderà che Serkan ha iniziato una reale storia d'amore con Eda.

Ceren informerà Piril che Engin prova dei forti sentimenti per lei. Per questo motivo, la giovane deciderà di dare un'altra opportunità all'amico di Serkan.

Alptekin racconterà a Serkan la verità sul decesso dei genitori di Eda. Durante la discussione, il signor Bolat verrà colto da un malore, tanto da essere ricoverato in un ospedale.