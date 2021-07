La serie televisiva turca di grande successo Brave and Beutifu fa compagnia al pubblico italiano dal lunedì al venerdì, nella fascia pomeridiana che prima era occupata dallo sceneggiato Mr Wrong - Lezioni d’amore spostato in prima serata.

Le anticipazioni su ciò che accadrà nella puntata in onda su Canale 5 il 14 luglio 2021, dicono che Banu Vardar (Gözde Türkpençe) sceglierà di essere sincera con Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), dicendogli che il suo cuore continua a battere per lui.

Trama Brave and Beautiful, episodio del 14 luglio: il dottor Nedim ritrovato senza vita

Nell’ottavo episodio della soap opera andata in onda in Turchia nella rete Star TV nel 2016 con il titolo originale Cesur ve Güzel, e che i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo di vedere mercoledì 14 luglio 2021 a partire dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, Hulya (Zeynep Kızıltan) metterà piede nell’ospedale in cui Cahide (Sezin Akbaşoğulları) si troverà ricoverata, per parlare con la stessa del loro accordo. Nel contempo i familiari di quest’ultima saranno in trepidazione, poiché non vedranno l’ora di vedere nascere la creatura che la fanciulla porta in grembo: trattandosi di una vera e propria messinscena da parte di Cahide, il dottor Nedim non avrà altra scelta oltre a quella di registrare l’ecografia di Hulya, dopo averle dato un passaggio all’uscita dell’ospedale.

Il giorno seguente il medico dopo essere sparito senza lasciare nessuna traccia proprio quando Hulya era convinta di poter contare nuovamente sulla sua complicità, verrà ritrovato privo di vita e completamente nudo: la macabra scoperta verrà fatta nel bosco e chiunque rimarrà incredulo non appena saprà della tragedia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mihriban interrogata al comando di polizia a causa di Adalet, Banu confessa a Cesur di non aver smesso di amarlo

Intanto Mihriban (Devrim Yakut) dopo essere stata denunciata da Adalet (Nihan Büyükağaç) si recherà alla stazione di polizia per essere interrogata: per fortuna Sühan (Tuba Büyüküstün) riuscirà a convincere il padre a ritirare la denuncia.

Nel contempo Banu confesserà a Cesur di non aver smesso di amarlo: quest’ultimo sottolineerà alla sua fidanzata che dovranno continuare a portare avanti la loro alleanza, poiché il suo unico interesse è quello di raggiungere il suo obiettivo. Ovviamente Cesur sarà sempre più deciso a vendicarsi come si deve, ovvero conquistando la cosa più cara al potente Tahsin (Tamer Levent), la figlia, quando riuscirà a conquistarsi la loro fiducia in maniera del tutto definitiva.