Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda nella settimana 26 luglio - 1° agosto 2021, si preannunciano ricchissime di colpi di scena. Occhi puntati su Marcia, che andrà incontro al suo triste e fatale destino, ma anche su Maite e Camino destinate a dirsi addio in maniera definitiva.

Marcia viene uccisa: anticipazioni Una vita 26 luglio - 1° agosto

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Una vita che andranno in onda dal 26 luglio in poi su Canale 5 e Rete 4, rivelano che Genoveva porterà a termine la sua vendetta nei confronti di Marcia.

La perfida dark lady di Acacias deciderà di uccidere definitivamente l'ex amante di suo marito Felipe. Per la domestica brasiliana non ci sarà più niente da fare e verrà lasciata priva di vita nel bosco di Acacias.

Dopo la morte della donna, prenderanno il via le indagini per cercare di arrivare alla verità dei fatti. Mendez informerà Felipe della partenza di Santiago per Cuba: l'uomo ha lasciato il quartiere proprio dopo la dipartita della domestica brasiliana e i sospetti si concentreranno su di lui.

Felipe indaga sulla morte di Marcia

Le anticipazioni delle puntate di Una vita fino al 1° agosto 2021, rivelano che Felipe andrà su tutte le furie e deciderà di mettersi sulle tracce di Santiago.

L'avvocato, quindi, comunicherà a Genoveva di essere intenzionato a partire per Cuba, perché vuole affrontare il presunto assassino di Marcia.

La reazione di Genoveva, però, non sarà affatto delle migliori. La dark lady, infatti, metterà alle strette suo marito e lo ricatterà.

Nel caso in cui Felipe lasciasse per davvero Acacias per raggiungere Cuba, lei partirà via e non si farà più trovare, impedendo così all'avvocato di vedere quel bambino che porta in grembo.

Intanto Mendez porterà avanti le indagini e non nasconderà a Felipe, che tra i suoi sospettati per la morte di Marcia, figura anche sua moglie Genoveva.

L'addio tra Maite e Camino: anticipazioni Una vita fino all'1° agosto

E poi ancora le trame delle nuove puntate di Una vita, che saranno trasmesse in televisione nella settimana 26 luglio - 1° agosto 2021, rivelano che ci sarà il tanto sofferto addio tra Maite e Camino, destinate a lasciarsi.

Tuttavia, Camino non intende darla per vinta ai loro detrattori e per questo motivo, deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda. Così, per ripicca, farà perdere le sue tracce, sparendo nel nulla.

Successivamente, anche Agustina metterà al corrente Fabiana della sua decisione di voler abbandonare il quartiere e quindi andare via. Camino, invece, dopo un breve periodo di assenza ritornerà di nuovo ad Acacias, ma non proferirà parola su quanto accaduto.