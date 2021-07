La nuova soap di origini turche Brave and Beautiful, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, non smette di stupire il pubblico con tanti colpi di scena.

Nel corso dell’episodio che i telespettatori italiani avranno modo di seguire sul piccolo schermo il 27 luglio 2021, l’antagonista Tahsin Korludağ (Tamer Levent) dopo aver fatto una pessima figura durante una festa per colpa della terribile accusa di Fugen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), farà fatica a nascondere la sua evidente preoccupazione. Per la precisione il potente uomo arriverà a ipotizzare che suo figlio Korhan Korludağ (Erkan Avci) si sia lasciato influenzare, dalla madre di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ).

Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) invece non farà per niente dei salti di gioia quando l’infermiera Hulya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) alloggerà nella sua dimora con l’obiettivo di supportarla in caso di bisogno, dato che per evitare problemi la inviterà a non fare mai nessuno sbaglio in presenza dei membri della sua famiglia.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio di martedì 27 luglio: Korhan prende una decisione, Tahsin ha un timore

Nella diciassettesima puntata dell’appassionante serie televisiva (conosciuta dai fan turchi con il titolo originale Cesur ve Güzel), che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 27 luglio 2021, Korhan all’improvviso prenderà una decisione del tutto inaspettata con lo scopo di dare una svolta alla sua esistenza: il ragazzo comunicherà al potente padre Tahsin di voler essere indipendente dai suoi cari.

Il grande proprietario terriero, dopo aver avuto il timore che - a causa del figlio - lui e l’intera famiglia Korludag possano andare in rovina, sarà convinto che la responsabile dell’accaduto sia la madre di Cesur.

In particolare Tahsin crederà che la scelta del figlio sia una conseguenza alla scenata fatta dalla signora Fugen (Tilbe Saran), che l’ha accusato di essere un assassino durante i festeggiamenti del matrimonio di Sirin (Irmak Örnek) e Kemal (Fırat Altunmeşe).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Hulya si trasferisce dai Korludag, Cahide manifesta il suo disappunto all’amica

Successivamente, su richiesta di Korhan, Hulya si trasferirà a casa dei Korludag per poter seguire nel migliore dei modi la gravidanza di Cahide: quest’ultima stando alle anticipazioni manifesterà subito il proprio disappunto, dato che - parecchio indispettita - intimerà l’amica a stare attenta e soprattutto a non fare alcun passo falso.