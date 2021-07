La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato dall’esperto di Gossip Alessandro Rosica un’ulteriore prova sulla rottura sarebbe l’anello di fidanzamento che la giornalista avrebbe smesso di indossare.

L’indiscrezione

Da tempo Alessandro Rosica continua a sostenere che la coppia formata dall’attore turco e dalla giornalista sia solamente una trovata di gossip.

L'uomo ha più volte alluso, tramite i suoi canali social, all'ipotesi che Diletta e Can avrebbero trovato un accordo. Sebbene la giornalista siciliana abbia sempre respinto ogni tipo di accusa, l’esperto di cronaca rosa non ha mai abbandonato la propria tesi.

In questi giorni, la coppia sta passando le vacanze separatamente: lei ha scelto di rilassarsi in Sardegna con il suo gruppo di amici, mentre lui si trova in Puglia, esattamente a Gallipoli.

In una stories, Rosica ha affermato come alcuni suoi informatori gli abbiano detto che Diletta Leotta si sta divertendo ed è molto disponibile a farsi fotografare con i fan. Inoltre, l’esperto ha rivelato che la ragazza sembra essere molto spensierata. Infine, Rosica ha fatto notare ai suoi followers che la giovane siciliana avrebbe smesso di indossare l’anello di fidanzamento. Secondo lui questa sarebbe una prova schiacciante a dimostrazione della rottura fra i due: "Anche senza anello. Altra conferma.

Da 11 giorni sono separati in tutti i sensi"

Il giallo della vacanza separata

Al momento non è chiaro se Diletta Leotta e Can Yaman si siano lasciati o meno: i due non hanno confermato né smentito.

Tuttavia, l’unica cosa certa è che l’attore e la giornalista ad oggi stanno trascorrendo le vacanze con i loro rispettivi amici. Solamente qualche settimana fa, la giornalista era invece volata in Turchia e aveva conosciuto la famiglia di Can.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele, tanto che alcuni rumors erano tornati a parlare di nozze imminenti.

Rosica ‘perdona’ Yaman

In un post pubblicato su Instagram, Alessandro Rosica ha poi postato un messaggio per Can Yaman. In particolare ha mostrato un video in cui l’attore si dedica a passare del tempo con i suoi fan.

A detta dell’esperto di gossip, a breve i fan dell’attore potranno rivedere il “Can conosciuto agli esordi": gioioso e spensierato.

Secondo Rosica, la star turca sarebbe sostanzialmente stato una vittima di Diletta Leotta. Sebbene non abbia fatto bene, a suo parere, a partecipare a un gioco simile, Rosica sostiene che nella vita tutti possono sbagliare.

A tale proposito l’esperto Alessandro Rosica ha fatto sapere di aver "perdonato" Can Yaman e di essere felice che l’attore sia tornato a essere la persona di un tempo.