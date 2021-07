La nuova soap opera di origini turche Brave and Beautiful, si sta rivelando sempre più avvincente giorno dopo giorno.

Nel corso della puntata che i telespettatori italiani avranno modo di seguire su Canale 5 il 19 luglio 2021, come di consueto a partire dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut) pur avendo dimostrato sin da subito di essere una donna forte, sembrerà intenzionata a smettere di portare avanti la sua battaglia contro Tahsin Korludağ (Tamer Levent) per averla abbandonata all’altare anni prima per sposare la madre di Sühan (Tuba Büyüküstün).

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni si evince che la madre di Bulent Aydınbaş (Serkan Altunorak) vorrà rifarsi un’altra vita altrove, rinunciando quindi a farla pagare al più grande proprietario terriero e fondatore della città di Korludağ.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio di lunedì 19 luglio: Bulent rassicura la madre Mihriban

Gli spoiler sull’episodio dello sceneggiato (il cui titolo originale è Cesur ve Güzel), in programmazione dopo la telenovela Una vita su Canale 5 lunedì 19 luglio 2021 in prima tv, annunciano che Mihriban sarà stufa di lottare contro il potente Tahsin, non essendosi ancora riuscita a vendicare, e vorrà prendere una drastica decisione: la donna penserà di trasferirsi in un altro paese per lasciarsi il passato alle spalle.

Bulent che negli appuntamenti precedenti ha fatto di tutto per distruggere il rivale in amore Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), non perderà tempo per rassicurare la propria madre, invitandola ad avere il suo stesso coraggio e quindi a non mollare la presa.

Tashin invita Cesur a cena, Sirin e Kemal fissano la data del loro matrimonio

Successivamente Tahsin, riconoscente al coraggioso Cesur per aver salvato la vita sia a lui che a sua figlia Sühan, gli chiederà di cenare a casa sua: per l’occasione il potente uomo esigerà che tutti i suoi familiari siano presenti con l’obiettivo di approfondire degli affari.

Nel contempo ci sarà una svolta per la coppia formata dalla domestica Sirin (Irmak Örnek) e dal maggiordomo Kemal (Fırat Altunmeşe): i due innamorati finalmente fisseranno la data del proprio matrimonio.

Mihriban seguirà il consiglio del figlio, o sceglierà veramente di mettere la parola fine alla guerra con Tahsin? Per scoprire in anteprima quali altri colpi di scena accadranno, non resta altro che attendere le prossime anticipazioni.