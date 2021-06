Mr Wrong concluderà il suo corso venerdì 2 luglio. Infatti dal lunedì 5 luglio, a partire dalle 14:45 su Canale 5, arriverà una nuova serie turca: Brave and Beautiful. Non si tratta proprio di una produzione recente, infatti in Turchia è stata rilasciata tra il 2016 e il 2017. Composta da 32 episodi della durata media di 45 minuti, la serie andrà a coprire parte della fascia oraria di Uomini e Donne, insieme a Love is in the air, e dovrebbe concludersi entro l'estate.

Su Canale 5 arriva la storia di Cesur e Sühan

Dal titolo originale Cesur ve Güzel, la serie non sarà la solita commedia romantica a cui è abituato il pubblico del pomeriggio di Canale.

Infatti racconta la storia di Cesur Alemdaroğlu, un ragazzo che torna nella città di Korludağ con un'unica missione: vendicarsi di Tahsin Korludağ, in quanto convinto che quest'ultimo abbia ucciso suo padre.

Però anche Cesur incapperà nell'amore: infatti si prenderà una bella sbandata per Sühan, ovvero la figlia di Cesur Alemdaroğlu, All'inizio Sühan non si fiderà tanto di Cesur, ma piano piano, appena apprenderà delle malefatte del padre, si ritroverà divisa tra la sua famiglia e il suo amore.

Brave and beautiful ha avuto molto successo in Turchia, vincendo diversi premi. Oltre ai successi nel suo Paese d'origine, la serie è stata distribuita a livello mondiale in più di 100 nazioni. Gli interpreti principali sono Kivanç Tatlitug (Cesur Alemdaroglu) e Tuba Büyüküstün (Sühan Korludağ).

Quest'ultima, in Italia, può essere ricordata grazie alla sua partecipazione nel docu-drama storico targato Netflix dal titolo L'impero ottomano.

Mr Wrong conclude la sua messa in onda dopo un mese circa di programmazione

L'inizio di Brave and beautiful segna il ciclo breve di Mr Wrong - Lezioni d'amore. La serie che vede come protagonisti Can Yaman e Özge Gürel, infatti, ha avuto un ciclo di vita breve rispetto alle altre serie turche giunte in Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti sono state prodotte solamente 14 puntate della durata di due ore circa e con la messa in onda in prima serata su Canale 5, la trasmissione della dizi si è notevolmente ridotta a poco più di un mese.

Continuerà, invece, la programmazione di Love is in the air. Le vicende di Eda e Serkan potrebbero accompagnare il pubblico di Canale 5 fino a estate inoltrata, ancora non si sa come verrà collocata la serie quando ritornerà sui teleschermi Mediaset Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.

Intanto Sen Çal Kapımı (titolo originale di Love is in the air, ndr) sta proseguendo la sua messa in onda in Turchia con la seconda stagione, che dovrebbe essere composta da 11 episodi e concludersi entro il prossimo agosto.