I caldi pomeriggi estivi della rete ammiraglia Mediaset sono occupati come di consueto anche dalla soap opera di origini spagnole Una vita. Nel corso delle puntate trasmesse sul piccolo schermo nelle prossime settimane di programmazione a partire dalle ore 14:10 circa, Rosina Rubio (Sandra Marchena) farà un gesto forzato nei confronti di Fabiana Aguado (Inma Pérez Quirós), poiché dopo averle fatto perdere la pazienza le chiederà perdono.

La domestica Casilda Escolano (Marita Zafra) invece, dopo aver letto un telegramma misterioso dal contenuto sconcertante, si allontanerà dal quartiere iberico.

Una vita, spoiler: Fabiana fa i conti con le continue lamentele di Rosina sulla sua attività

Negli episodi dell’appassionante telenovela che verranno trasmessi su Canale 5 nei giorni a seguire, Rosina e Liberto (Jorge Pobes) faranno i conti con un imprevisto: i due coniugi non avranno altra scelta oltre a quella di trovarsi una sistemazione momentanea, non appena si renderanno conto che le tubature del loro appartamento sono rotte. Servante (David Venancio Muro) nell’istante in cui vedrà Rosina e il marito in una situazione difficile, non perderà tempo per offrirgli un alloggio nella pensione sua e di Fabiana chiamata “Buena Noche”: Seler e la madre di Leonor accetteranno subito la generosa proposta dell’ex sorvegliante di Acacias 38.

Dopo pochi giorni, Servante si accorgerà senza ombra di dubbio di aver commesso un errore ad accogliere Rosina e Liberto nella sua struttura. Ad avere la peggio però sarà Fabiana, visto che si vedrà costretta a sopportare le numerose lamentele di Rubio: quest’ultima non apprezzerà per niente la pensione dei due anziani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Casilda lascia il paese, i coniugi Seler hanno ancora bisogno di Fabiana e Servante

A questo punto Fabiana comincerà a prendere in considerazione l'idea che Servante potrebbe aver teso una trappola a Rosina. L’anziana donna, sempre più stufa e in preda alla furia, arriverà a rimproverare Rubio, dicendole di non gradire i comportamenti che sta avendo nella sua attività.

La ricca borghese dovrà per forza ammettere di aver sbagliato alla madre della defunta Cayetana, nell’istante in cui la sua storica cameriera Casilda lascerà il paese per aver ricevuto un telegramma inquietante e dopo aver ottenuto il permesso dei suoi padroni. La moglie di Liberto anche se chiederà scusa a Fabiana, dalla sua espressione farà capire di non essere affatto pentita delle sue azioni.

Per terminare finalmente Rosina e Seler saranno liberi di poter tornare nella propria abitazione: nonostante ciò i due stando agli spoiler dovranno ancora contare sulla complicità di Fabiana e Servante.