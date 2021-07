La soap opera turca Love is in the air continua a essere un successo in termini di ascolti, nonostante occupa la fascia pomeridiana di Canale 5 del palinsesto estivo. Le anticipazioni sulla puntata che i telespettatori italiani vedranno sul piccolo schermo il 16 luglio 2021, raccontano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) anche se il loro contratto sarà finito non vorrà lasciare andare per nessuna ragione Eda Yildiz (Hande Erçel), quando la stessa sarà intenzionata a completare gli studi in Italia.

La giovane studentessa, proprio nell’istante in cui sarà in procinto di partire, verrà fermata in tempo dall’architetto, che ancora una volta cercherà di farla desistere dal suo intento.

Quando Eda chiederà a Serkan di dirle un buon motivo per restare, le dirà di essere innamorato di lei: la fioraia, dopo aver ascoltato le parole del ricco imprenditore, farà un passo indietro.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 16 luglio: Yildiz si vuole trasferire in Italia

Nell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 16 luglio 2021 come sempre dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, Eda sarà decisa a lasciare Istanbul per mettere un punto definitivo alla relazione con Serkan: la giovane studentessa prima di trasferirsi in Italia confesserà a Selin (Bige Önal) che l’architetto non ha il coraggio di dirle di non aver smesso di amarla.

Il giorno in cui ci saranno le prove del suo matrimonio, Selin sarà parecchio in crisi e se ne andrà via per raggiungere Bolat, che si rifiuterà di incontrarla.

Serkan chiede a Eda di dargli due mesi di tempo per organizzare la loro partenza, Alptekin fa una confessione alla moglie

In particolare l’architetto seguirà il suo cuore, visto che correrà da Yildiz per impedirle di mettersi in viaggio. Questa volta Serkan riuscirà nel suo intento, nell’istante in cui chiederà a Eda di dargli due mesi di tempo per organizzare la loro partenza.

Nel contempo Selin, in un momento di sfogo, si confiderà con Piril (Basak Gumulcinelioglu), dicendole sia di essere consapevole che tra lei e il suo ex fidanzato Bolat non c’è nessuna speranza, sia di aver ferito il suo promesso sposo Ferit (Çağrı Çıtanak). A questo punto Piril sceglierà di essere sincera con Selin, infatti per rassicurarla le dirà che in realtà Eda e Serkan non sono mai stati fidanzati e che hanno inscenato di avere una storia d’amore dopo aver stretto un accordo.

Infine Alptekin (Ahmet Somers) farà fatica a nascondere la sua evidente preoccupazione, per aver appreso del crollo del muro dove sono morte due persone: l'uomo temerà che la verità possa venire a galla. A questo punto il signor Bolat farà una confessione sconcertante alla moglie Aydan (Neslihan Yeldan), la quale apprenderà che il padre di suo figlio è coinvolto con un incidente.