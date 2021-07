Can Yaman ha lanciato il suo nuovo progetto professionale, mettendo in vendita un profumo. Nella giornata di lunedì 19 luglio, infatti, l'attore di Istanbul ha aperto un sito internet per iniziare la commercializzazione della sua fragranza. Il nuovo impegno lavorativo del fidanzato di Diletta Leotta, però, non è stato ben visto da tutti e, anche alcune fan, hanno mosso critiche su un dettaglio che non è passato inosservato. Al momento, il profumo Mania è in prevendita e, la spedizione è prevista a partire dal 15 settembre. I due mesi di attesa per la ricezione dell'ordine hanno sollevato polemiche, dubitando della buona fede di Can Yaman.

Can Yaman mette in vendita il profumo e viene sommerso di critiche

Dopo avere anticipato qualche giorno fa il lancio del suo profumo, è cresciuta l'attesa nei sostenitori del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, per scoprire i dettagli sulla fragranza. In rete, inoltre, sono trapelati Gossip nelle ultime ore, sul volto femminile che avrebbe potuto affiancare o sostenere nella campagna pubblicitaria Can Yaman. Nella giornata di lunedì 19 luglio, dopo avere aperto il suo sito internet personale, il futuro Sandokan non è riuscito ad accontentare tutti i fan. Infatti, come spiegato in fase di prevendita, la spedizione dell'ordine sarebbe partita dal 15 settembre, per alcuni troppo distante dalla data di pagamento.

Alcune persone hanno anche criticato la scelta di Yaman di mettere in commercio solo online la fragranza, senza pertanto avere possibilità di provarla prima. Inoltre, i due mesi di attesa sono sembrati troppi, al punto da fare ipotizzare che la produzione del profumo sarebbe avvenuta grazie ai soldi acquisiti prima dai consumatori.

Il profumo di Can Yaman viene spedito dal 15 settembre: le critiche sul web

Fra i post di critica nei confronti del fidanzato di Diletta Leotta, su Twitter una persona ha scritto:

''Ricapitolando: oggi ordini il profumo, paghi e lo ricevi dopo il 15 settembre. Quindi lo produce con i soldi anticipati dalle fan? Ma che progetto è''.

Questo non è stato l'unico messaggio contro la scelta di Can Yaman, di spedire l'ordine dopo quasi due mesi. Sotto a un post di Alessandro Rosica, infatti, altre persone non hanno preso bene il nuovo progetto professionale dell'attore turco.

Can Yaman vende solo online il profumo e viene criticato

Qualche utente ha ritenuto azzardata la mancata possibilità di potere provare prima dell'acquisto la fragranza, non rendendola disponibile nei negozi, ma solo online. Una ragazza ha scritto sotto a un post di Alessandro Rosica: ''Non mettono nemmeno i lotti nelle profumerie perché già sanno che la gente non se lo compra''. Un'altra invece ha scritto: ''Non ho comprato la pasta da lui pubblicizzata, figuriamoci il profumo".

Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se il profumo di Can Yaman sarà un successo oppure no.