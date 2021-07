Amicizia finita tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip? È questa la domanda che da un po' di tempo si pongono i numerosi fan della coppia di amici che si è formata all'interno della casa più spiata d'Italia. In un primo momento, anche dopo la fine del reality show Mediaset, Tommaso e Francesco apparivano insieme pronti a riprendere in mano le redini della loro amicizia. Da un po' di settimane, però, i due hanno fatto perdere le loro tracce, al punto che si è parlato di crisi e di rottura definitiva. A fare un po' di chiarezza ci ha pensato il figlio di Alba Parietti sui social, smentendo la lite con Zorzi.

Si parla di 'amicizia in crisi' tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dopo il GF Vip

Nel dettaglio, dopo le ultime indiscrezioni legate ad una rottura definitiva tra Tommaso e Francesco, il giovane Oppini ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto rispondendo a una domanda di un fan sui social.

In particolar modo, gli è stato chiesto il motivo per il quale avesse litigato con il suo amico Tommaso, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

La reazione di Francesco Oppini non si è fatta attendere e ha messo così, definitivamente, a tacere le indiscrezioni di queste settimane.

La verità di Francesco Oppini su cosa sta succedendo con il giovane Zorzi

"La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma?", ha sbottato Oppini.

"Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi", ha chiosato Francesco Oppini, confermando così che non ci sarebbe nessuna rottura e nessuna "crisi" in corso legata al rapporto con il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Insomma Francesco Oppini rimanda al mittente i rumors delle ultime settimane legati a una rottura definitiva con Tommaso Zorzi, dovuta a una possibile lite.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il silenzio social di Tommaso Zorzi sul rapporto con Oppini

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Va precisato che, qualche settimana fa i due sono stati paparazzati all'inaugurazione di un locale a Milano e, in quella occasione, sono apparsi visibilmente freddi e distaccati l'uno dall'altro.

In tutto questo, poi, va aggiunto il fatto che Tommaso Zorzi pur essendo sempre molto attivo sul fronte social, in queste settimane non ha proferito parola in merito a queste indiscrezioni legate alla sua fantomatica rottura dei rapporti con Oppini.

Il giovane influencer, infatti, preferisce perseguire la strada del silenzio e si gode la sua prima estate d'amore con il giovane ballerino di Amici, Tommaso Stanzani, con il quale ormai fa coppia fissa da diversi mesi.