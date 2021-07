Gemma Galgani continua a essere una super-fan di Temptation Island. La dama di Uomini e donne over anche lo scorso lunedì ha seguito con attenzione l'evolversi del viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste in gara. In particolar modo, Gemma ha commentato le vicende legate alla coppia composta da Floriana e Federico. I due sono giunti all'epilogo del loro percorso, dopo che la fidanzata ha chiesto di avere un falò di confronto anticipato con Federico, durante il quale si sono lasciati.

A tal proposito, Gemma ha messo in guardia Floriana in vista di eventuali ripensamenti futuri.

L'addio tra Floriana e Federico a Temptation Island, Gemma spettatrice da casa

Nel dettaglio, all'interno del villaggio di Temptation Island 2021, il fidanzato Federico si è lasciato andare un po' troppo con la single Vincenza, al punto che i due si sono concessi dei momenti di relax e divertimento che non sono piaciuti per nulla a Floriana.

La ragazza, quindi, ha chiesto a Filippo di rivedere in anticipo il suo fidanzato e al falò finale non ha fatto altro che ribadire la sua volontà di voler chiudere questa relazione.

Federico, però, ha cercato fino alla fine di farle cambiare idea, giurandole che in queste settimane all'interno del villaggio di Temptation Island 2021, non ha provato attrazione per Vincenza e che non ha fatto altro che pensare a lei.

Floriana scoppia in lacrime dopo il falò

Il fidanzato è scoppiato anche in lacrime, ammettendo di essere profondamente deluso e amareggiato da questa situazione e dal fatto che Floriana non gli desse modo di parlare e spiegare.

Alla fine, la ragazza ha confermato la sua volontà di uscire dal villaggio delle tentazioni da sola e quindi di mettere la parola fine al suo rapporto con Federico.

Subito dopo il falò finale, però, Floriana è apparsa in lacrime visibilmente affranta per l'evolversi del suo rapporto con il fidanzato e senza nascondere di esserne ancora innamorata.

L'avvertimento di Gemma per Floriana di Temptation Island

Immediata la reazione di Gemma Galgani, la quale dopo aver seguito il falò di confronto finale tra i due fidanzati, non ha perso tempo a postare sui social un messaggio per Floriana.

La dama torinese di Uomini e donne ha lanciato un vero e proprio avvertimento alla donna, chiedendole di non tornare indietro sui suoi passi e quindi di non perdonare il fidanzato.

"Non lasciarti ingannare dalla nostalgia di quello che poteva essere. Non poteva essere nient'altro. Altrimenti lo sarebbe stato!", ha scritto Gemma sui social in questo messaggio indirizzato a Floriana.

Insomma la dama torinese ha invitato la giovane protagonista di Temptation Island a voltare definitivamente pagina.