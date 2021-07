Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere la coppia più chiacchierata e seguita di questa estate 2021. I due impazzano sui social e sulle riviste di Gossip ma, fino a questo momento, non sono mai apparsi insieme in televisione. A distanza di circa sette mesi dalla nascita della loro discussa storia d'amore, i due protagonisti potrebbero ben presto cedere al "fascino" della prima intervista di coppia insieme sul piccolo schermo. E tra conduttrici interessate a questa "esclusiva" ci sarebbe Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin pronta al doppio appuntamento con Verissimo su Canale 5

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la macchina organizzativa di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, si sarebbe messa già al lavoro per la messa in onda della nuova edizione in programma a partire dal prossimo settembre.

Per la conduttrice, infatti, è in arrivo una doppia sfida del palinsesto del fine settimana di Canale 5. L'appuntamento con Verissimo è confermato al sabato pomeriggio ma si aggiungerà anche quello domenicale.

Silvia Toffanin, da metà settembre (probabilmente dal 19 o dal 26 settembre) andrà in onda col suo Verissimo anche la domenica pomeriggio, occupando la fascia oraria che va dalle 17:15 alle 18:45, vale a dire quella che fino allo scorso anno era presidiata da Barbara d'Urso con Domenica Live (cancellato definitivamente dal palinsesto Mediaset).

Verissimo, la padrona di casa punterebbe sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta

La conduttrice e la sua squadra di autori sono già al lavoro per chiudere i primi contratti con i personaggi famosi che si racconteranno nel corso dei primi mesi di messa in onda a Verissimo e pare che, il sogno di Silvia Toffanin, sia quello di riuscire ad avere la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta.

I due protagonisti del gossip del momento, belli e innamorati, sarebbero corteggiati dalla padrona di casa del talk show del weekend di Canale 5.

Non si esclude che, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Silvia Toffanin possa puntare sulla coppia Can-Diletta proprio per una delle prime puntate della nuova edizione di Verissimo.

La prima estate d'amore tra Can e Diletta

Riuscirà la conduttrice a convincere la coppia del momento a raccontarsi "a ruota libera" nello studio del suo seguitissimo talk show?

Del resto, in passato, sia Can Yaman che Diletta si erano già affidati a Silvia Toffanin per delle interviste (in quel caso, separatamente) in cui era emerso qualcosa in più della personalità di entrambi.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Can e Diletta continuano a godersi la loro prima estate da fidanzati, come testimoniano gli scatti che i due condividono spesso sui loro account social.