Non c'è pace per la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta, che continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. I due continuano ad essere i protagonisti del Gossip del momento, complici anche le nuove voci di crisi tra di loro e la possibile rottura. A lanciare tale indiscrezione sulla coppia, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene che la love story tra i due sarebbe giunta al capolinea. Come se non bastasse, poi, si parla anche di un "segreto" che l'attore di DayDreamer e Mr Wrong celerebbe alla sua fidanzata.

Si parla di crisi e rottura tra Diletta Leotta e Can Yaman

Nel dettaglio, le ultime news sulla coppia Can Yaman-Diletta Leotta rivelano che tra i due ci sarebbe aria di crisi.

Secondo Rosica, ci sarebbe stata una nuova accesissima lite tra i due innamorati, che li avrebbe spinti a mettere definitivamente la parola "fine" alla loro relazione, al punto da stoppare anche i progetti lavorativi che avevano insieme.

Una versione dei fatti che potrebbe essere confermata dal fatto che, da circa dieci giorni, Can Yaman e Diletta hanno fatto perdere le loro tracce insieme sui social. La conduttrice sportiva, che dal prossimo agosto tornerà a raccontare le partite del campionato di calcio di Serie A con Dazn, in questi giorni si trova in Sardegna, in vacanza con le sue amiche ma senza il suo fidanzato turco (che si trova a Roma).

L'attore turco avrebbe un 'segreto scomodo'

Insomma, la love story tra i due si tinge di giallo e, come se non bastasse, arrivano delle ulteriori rivelazioni anche sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti.

"Diletta Leotta e Can Yaman sono sempre in vacanza, ma questo amore si tinge di giallo", titola la rivista aggiungendo poi che l'attore turco nasconderebbe uno "scomodo segreto". Ma di cosa potrebbe trattarsi? Di questo "segreto" se ne era parlato già nei giorni scorsi quando, durante la vacanza in Turchia, Can Yaman aveva evitato di fermarsi a parlare con i giornalisti che lo attendevano con la sua fidanzata all'uscita di un ristorante.

Prosegue il silenzio social di Can e Diletta

Perché tutta quella fretta e come mai Can non ha gradito scambiare "quattro chiacchiere" coi giornalisti, nonostante la sua fidanzata gli avesse chiesto di stare calmo e di rispondere con educazione? Insomma, il mistero sulla coppia del momento sembra infittirsi sempre più e, a questo punto della situazione, non resta altro che attendere la versione dei fatti ufficiale dei due innamorati.

Can e Diletta, romperanno il muro del silenzio per far chiarezza su queste voci di rottura e sul segreto dell'attore? Si scoprirà nelle prossime ore.