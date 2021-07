Grandi cambiamenti ad Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda anche nella stagione tv 2021/2022 sempre su Canale 5. Le prime anticipazioni rivelano che, quest'anno, la macchina organizzativa del talent show si è messa già all'opera per la scelta dei nuovi concorrenti che entreranno a far parte del team della scuola più famosa d'Italia. Rispetto alle passate edizioni, la conduttrice giocherà d'anticipo e questa edizione di Amici potrebbe avere una durata 'extra-large', un po' come è accaduto lo scorso anno con il Grande Fratello Vip.

Cambio palinsesto per Amici 21: si parte in anticipo

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 21 rivelano che il talent show debutterà su Canale 5 il prossimo sabato 18 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata del pomeridiano.

Sarà questa l'occasione in cui verranno presentati ufficialmente i nuovi concorrenti che hanno conquistato i professori della scuola, meritandosi così l'accesso tra i banchi della scuola di talento più famosa del piccolo schermo.

Una partenza anticipata di circa due mesi, dato che da un po' di anni il debutto di Amici di Maria De Filippi era fissato a metà novembre e poche settimane dopo cominciava già la pausa natalizia (di circa un mese). Quest'anno, invece, il palinsesto di Amici 21 sarà completamente differente. Il talent show aprirà i battenti a settembre e dovrebbe chiuderli direttamente a maggio 2022.

La nuova edizione di Amici di Maria potrebbe durare più mesi

I numerosi fan del talent show, infatti, si chiedono se questa partenza anticipata porterà ad una chiusura anticipata del talent show, ma così non dovrebbe essere.

La ventunesima edizione del programma di Canale 5 quest'anno potrebbe durare di più e raggiungere così una durata decisamente extra-large, copiando un po' lo schema di programmazione dell'ultimo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, in onda da settembre ad aprile. In questo modo, quindi, Amici 21 andrebbe a coprire la durata di un vero e proprio anno scolastico, tornando un po' anche al palinsesto dei vecchi tempi e delle prime edizioni di successo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre ad Amici 21, torna anche Uomini e donne su Canale 5

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi allievi della scuola, Maria De Filippi in queste settimane si sta dedicando anche alla preparazione di un altro programma. Trattasi di Uomini e donne, il dating show dei sentimenti, in onda con successo su Canale 5, che tornerà in onda da metà settembre 2021.

Anche in questo caso non mancheranno le novità e sembrerebbe proprio che la De Filippi abbia scelto come prima tronista, una donna trans.