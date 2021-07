Tommaso Zorzi e Francesco Oppini tornano ad apparire insieme dopo le voci di crisi e rottura del loro rapporto post Grande Fratello Vip 5. Il 21 luglio sera la coppia di amici, nata all'interno della casa di Cinecittà, ha preso parte ad una stessa cena in Sicilia, ma i due si sono ignorati completamente sui social. A testimoniare il fatto che fossero entrambi allo stesso tavolo, ci ha pensato un altro ex gieffino: trattasi di Andrea Zelletta, che in casa aveva stretto un buon rapporto di amicizia sia con Tommaso che con Francesco.

La coppia Oppini-Zorzi alla stessa cena ma si ignorano

Nel dettaglio, Tommaso Zorzi in questi giorni si trova in Sicilia assieme al suo fidanzato Tommaso Stanzani e i due ragazzi hanno preso parte ad una cena con diversi ospiti.

Tra questi anche Francesco Oppini e Andrea Zelletta, entrambi protagonisti dell'ultima edizione di successo del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5.

Tommaso e Francesco, pur essendo insieme e avendo la possibilità di mettere la parola fine ai rumor legati alla loro rottura e alla crisi del loro rapporto di amicizia, hanno preferito evitarsi.

In particolar modo, sui social, i due non hanno condiviso nessuna storia insieme così come avevano fatto in passato, quando c'era stata la possibilità di rivedersi e stare insieme dopo la fine del Grande Fratello Vip 5.

Zelletta pubblica la story con Tommaso Zorzi e Oppini insieme

Questa volta, i due si sono evitati a vicenda sui social e l'unica story in cui appaiono insieme (seppur seduti a due lati diversi del tavolo) è stata postata su Instagram dall'ex tronista Andrea Zelletta, che li ha coinvolti in uno sketch "comico" davanti ad un piatto di "cozze pelose".

Una scelta che deve essere stata voluta quella di Zorzi di evitare di postare storie con Oppini sui social, dato che aveva pubblicato già dei filmati della cena e anche un selfie che aveva scattato in compagnia di Andrea Zelletta.

Ma cosa succede tra i due amici del GF Vip? Possibile che il loro rapporto sia davvero in crisi e che siano arrivati alla fine della loro amicizia?

Questa è la domanda che si pongono i tanti fan che si sono affezionati al loro rapporto nato all'interno della casa di Cinecittà.

Il silenzio di Tommaso Zorzi su Oppini

Nei giorni scorsi, Oppini aveva risposto ad alcuni commenti social dichiarando che non c'era stato alcun litigio con Tommaso Zorzi e che tutto procedeva nel migliore dei modi.

Eppure la scelta di evitarsi sui social a questa cena, dal sapore decisamente goliardico, continua ad alimentare dubbi e sospetti da parte dei fan, così come il prolungato silenzio di Tommaso, che non ha mai proferito parola sui rumor legati alla rottura con Oppini.