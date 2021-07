La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere uno degli argomenti più discussi del momento. Le ultime di Gossip rivelano che tra i due innamorati, la situazione potrebbe non essere delle migliori, dato che sono apparsi sempre più distanti, soprattutto nel corso dell'ultimo weekend, dove sono apparsi lontani l'uno dall'altro. Diletta Leotta, infatti, ha postato delle storie in cui è apparsa in Sardegna, in vacanza, ma senza avere al suo fianco il suo fidanzato che invece era in Puglia. Come se non bastasse, poi, la conduttrice sportiva si è mostrata ai fan anche senza indossare l'anello di fidanzamento ufficiale.

Vacanze separate per la coppia Can-Diletta

Nel dettaglio, dopo il viaggio fatto insieme in Turchia, Can Yaman e Diletta hanno fatto perdere le loro tracce insieme. I due non sono più apparsi l'uno al fianco dell'altro né sui social né tantomeno in vacanza.

Proprio questo weekend, la conduttrice volto simbolo di Dazn ha pubblicato delle stories in cui si è mostrata felice e sorridente in Sardegna, in compagnia di alcune amiche ma senza il suo attuale fidanzato.

Al tempo stesso, Can Yaman è stato immortalato in Puglia: l'attore turco è stato beccato ad Oristano, dove si è concesso degli scatti in compagnia di un nutrito gruppo di fan.

Si torna a parlare di crisi tra Can Yaman e Diletta

Insomma, i due appaiono sempre più distanti l'uno dall'altro e le voci di crisi e di possibile rottura in corso, si rincorrono e si fanno sempre più insistenti.

A sostenere la tesi che Can e Diletta si sarebbero già lasciati, è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sui social ha svelato che i due non avrebbero contatti da circa undici giorni e che ormai la loro relazione sarebbe giunta definitivamente al capolinea.

Sempre Rosica, ha sottolineato sui social un dettaglio non di poco conto, legato alla presunta rottura tra i due fidanzati.

Diletta Leotta, infatti, negli ultimi scatti che ha mostrato sui social è apparsa senza l'anello di fidanzamento, che le venne regalato proprio dall'attore turco.

A rischio le nozze tra Can e Diletta?

Un anello che aveva fatto il giro del web e dei giornali di gossip, complice il fatto che fosse particolarmente prezioso (addirittura si parlava di un costo di ben 40 mila euro).

In questi giorni, quindi, Diletta sembra aver tolto anche il fatidico anello di fidanzamento che le venne regalato dal divo turco e di conseguenza anche le nozze appaiono sempre più distanti.

Qualche settimana fa, il papà di Can si era sbilanciato sul matrimonio di suo figlio con Diletta, dicendo che i due potrebbero convolare a nozze entro il 2022. Il matrimonio andrà in porto oppure salterà definitivamente? Lo scopriremo nelle prossime settimane.